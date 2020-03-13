- İsrailli Bakanlar, Kabine Toplantısında 1 Metrelik Arayla Oturdu
- İsrailli Bakanlar, kabine toplantısında 1 metrelik arayla oturdu Korona endişesi devam ederken İsrail kabinesi, bugün gerçekleştirilen toplantıda bakanlar 1 metre arayla oturdu.
13.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:39
- İsrailli Bakanlar, kabine toplantısında 1 metrelik arayla oturdu
TEL AVİV - Korona endişesi devam ederken İsrail kabinesi, bugün gerçekleştirilen toplantıda bakanlar 1 metre arayla oturdu. İsrail kabinesi Başbakan Benyamin Netanyahu'un katılımıyla Kudüs 'teki başbakanlık merkezinde toplandı. Korona virüsü nedeniyle oturma düzeninde bir metre kadar mesafe bırakılan toplantıya, İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, Turizm Bakanı Yariv Levin, Ekonomi Bakanı Eli Cohen ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Toplantıda Korona virüsü görüşüldü. Toplantıda Korona virüsü ile ilgili konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Her saatte tartışmalar yapıp kararlar alıyoruz. Aramızda bir metre veya 2 metreye kadar mesafede koymalıyız. Pazar günü, bu mesafeyi korumak için video Konferans aracılığıyla bir hükümet toplantısı yapacağız. Vatandaşlara bir örnek olalım" ifadelerini kullandı.Öte yandan İsrail'de korona virüsü vak'asının 126'ya yükseldiği duyuruldu.
TEL AVİV - Korona endişesi devam ederken İsrail kabinesi, bugün gerçekleştirilen toplantıda bakanlar 1 metre arayla oturdu. İsrail kabinesi Başbakan Benyamin Netanyahu'un katılımıyla Kudüs 'teki başbakanlık merkezinde toplandı. Korona virüsü nedeniyle oturma düzeninde bir metre kadar mesafe bırakılan toplantıya, İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman, Turizm Bakanı Yariv Levin, Ekonomi Bakanı Eli Cohen ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Toplantıda Korona virüsü görüşüldü. Toplantıda Korona virüsü ile ilgili konuşma yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Her saatte tartışmalar yapıp kararlar alıyoruz. Aramızda bir metre veya 2 metreye kadar mesafede koymalıyız. Pazar günü, bu mesafeyi korumak için video Konferans aracılığıyla bir hükümet toplantısı yapacağız. Vatandaşlara bir örnek olalım" ifadelerini kullandı.Öte yandan İsrail'de korona virüsü vak'asının 126'ya yükseldiği duyuruldu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :- İsrailli Bakanlar, Kabine Toplantısında 1 Metrelik Arayla Oturdu
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