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İsrailli bir grup Kudüs'ün güneyindeki bir camiyi tahrip etti

Filistin'in işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Beit Safafa kasabası yakınlarındaki Sharafat köyünde bir camiye zorla giren İsrailli bir grup yangın çıkardı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.

24.01.2020 13:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:45İsrailli bir grup Kudüs'ün güneyindeki bir camiyi tahrip etti
'in işgal altındaki 'ün güneyindeki Beit Safafa kasabası yakınlarındaki Sharafat köyünde bir camiye zorla giren İsrailli bir grup yangın çıkardı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı.
Filistin'de işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki Beit Safafa kasabası yakınlarındaki Sharafat köyünde bir cami İsrailli grup tarafından tahrip edildi. Yerel kaynaklara göre, sabah saatlerinde bazı İsrailliler köydeki bir camiye zorla girdi, caminin boş olmasından yararlanan İsrailli bir grup, camini eşyalarını yaktı ve duvarlarına ırkçı yazılar yazdı. Duvarlardan birinde Araplara ve Filistinlilere karşı ırkçı yazılar yazıldığı görüldü.
(İHA)

Filistin, Kudüs, Güncel

Kaynak: İHA

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