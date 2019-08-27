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İsrailli gençlere toplu tecavüz iftirası atan İngiliz kadın, kefaletle serbest

Güney Kıbrıs'ta bir grup İsrailli gencin kendisine tecavüz ettiği iftirasını atan İngiliz kadın, çıkarıldığı mahkemede bir sonraki duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakıldı.

27.08.2019 14:16 İsrailli gençlere toplu tecavüz iftirası atan İngiliz kadın, kefaletle serbest
Güney Kıbrıs'ta bir grup İsrailli gencin kendisine tecavüz ettiği iftirasını atan İngiliz kadın, çıkarıldığı mahkemede bir sonraki duruşmaya kadar kefaletle serbest bırakıldı.

Güney Kıbrıs'ın eğlence merkezi Ayia Napa'da 19 yaşındaki İngiliz kadın önce 12 İsrailli turistin kendisine tecavüz ettiğini iddia etmiş ardından da suçlamayı geri çekmiş bunun üzerine polis tarafından gözaltına alınmıştı. Suçlamayı geri çeken kadın hakkında iftira atmaktan Temmuz ayında soruşturma açılmıştı. Paralimni mahkemesinde bugün görülen davada, hakim, İngiliz kadının kefaletle serbest bırakılmasına hükmedip, bir sonraki duruşmanın 2 Ekim'de görüleceğini duyurdu.

İngiliz kadının genel zarar kapsamında en fazla 1 yıl hapis cezası veya para cezasına çarptırılması bekleniyor.

Kadının suçlaması üzerine gözaltına alınan İsrailliler Ağustos ayının başında serbest bırakılarak ülkelerine geri dönmüştü. - LEFKOŞA

Güney Kıbrıs, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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