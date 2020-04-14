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İsrailli insan hakları örgütü: İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor

İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi), İsrail hükümeti ve askeri kurumlarının Filistinlilere saldırı düzenleyen "Yahudi terör örgütünü" koruduğunu belirtti.

14.04.2020 22:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:30
İsrailli insan hakları örgütü: İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor
İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi), İsrail hükümeti ve askeri kurumlarının Filistinlilere saldırı düzenleyen "Yahudi terör örgütünü" koruduğunu belirtti.
İsrail'in başkenti Tel Aviv merkezli sol eğilimli örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, fanatik Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ölü Deniz (Lut Gölü) yakınlarında bulunan 3 Filistinliye düzenlediği saldırı kınandı.
İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett'in zaman zaman Filistinlilere saldırı düzenlemekle gündeme gelen "Tepe Gençliği (Hilltop Youth) adlı fanatik Yahudi yerleşimci grubun temsilcisi olmakla suçlandığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Hükümet kadrolarında Naftali Bennet gibi söz konusu grubun temsilcisi Savunma Bakanı oluyorsa, bu tür suçların işlenmesi normal olur. İsrail hükümeti Yahudi teröristleri koruyor."
"Tepe Gençliği" mensuplarının uzun yıllardır Filistinli çiftçilere, aktivistlere, politikacılara ve hatta İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddete başvurduğuna dikkat çekilen açıklamada, bu grubun İsrail'deki "aşırı sağcı hükümetin" ve güvenlik kurumlarının "sınırsız" desteğini aldığı vurgulandı.
Açıklamada, söz konusu grup "zararlı otlar" şeklinde nitelenirken, İsrail hükümeti de "bu zararlı otları sulamak"la suçlandı.
Ne olmuştu?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir kişiyle temasta bulundukları gerekçesiyle Ölü Deniz civarında karantinada tutulan "Tepe Gençliği" mensubu fanatik bir grup Yahudi yerleşimci, dün bulundukları alanın yakınında kamp yapan 3 Filistinliye taşlarla saldırmış ve araçlarını ateşe vermişti.
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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