İsrailli sağ partiler "Batı Şeria'yı ilhak belgesini" imzalayacak

İsrailli sağ parti adayları, işgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 60'ının ilhakını öngören bir belge imzalayacak.

Birleşik Sağ Koalisyonu Başkanı Ayelet Şaked, İsrail'in Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a yaptığı açıklamada, koalisyonunda yer alan sağ parti adaylarının imzaladığı belgede, İsrail'in Yahudi halkının milli vatanı olduğu, kişisel haklar ve tüm vatandaşların eşitliği, Filistin devletinin kurulmasına muhalefeti ve Batı Şeria'nın ilhakı ilkelerinin yer aldığını söyledi.

İsrail devletinin Yahudi halkının milli vatanı olduğunu vurgulayan ve işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına dikkati çeken Şaked, belgenin bugün imzalanacağını belirtti.

Şaked, İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 60'ına tekabül eden C bölgelerini ilhakına işaret ederek, "Yeni Sağ'ın planı açıktır. Sadece C bölgesinin ilhakını öngörüyor. Yaklaşık 450 bin Yahudi'nin yanı sıra yüz bin Arap da vatandaşlık alabilecek. İsrail bu rakamı barındırabilir." dedi.

İsrail'in A ve B bölgelerini ilhak etmesine ise gerek olmadığına dikkati çeken Şaked, "Tabii ki İsrail, A ve B bölgelerini ilhak etmeyecektir. Bizim iki milyon Filistinliye vatandaşlık verme niyetimiz yok. Sadece Yahudi çoğunluğun bulunduğu bölgeleri İsrail egemenliğine alacağız." ifadelerini kullandı.

Şaked'in liderliğini yaptığı Yeni Sağ Partisi, 17 Eylül'de yeniden yapılacak genel seçimlere, Yahudi Evi Partisi ile Sağ Partiler Birliğinin de içinde yer aldığı Birleşik Sağ Koalisyonu adı altında girmeye hazırlanıyor.

İsrail'de yapılan kamuoyu yoklamaları sonuçlarına göre, Birleşik Sağ Koalisyonunun seçimlerde 11 milletvekili çıkarması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeniden hükümeti kurması için bu koalisyonun desteğine muhtaç olması, Şaked'in ilkelerini Netanyahu'ya dayatması anlamına geliyor.

Netanyahu hükümeti kuramayınca yeniden erken seçim kararı alındı

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, az bir oy farkıyla yarışı önde tamamlayarak 35 milletvekili çıkarmış ancak tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısı olan 61'e ulaşamamıştı.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, seçimin ardından meclise girmeyi başaran partilerle görüştükten sonra koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'ya vermişti.

Netanyahu, sağ partilerle yaptığı görüşmelerin ardından koalisyon hükümetini kurmak için yeterli sandalye sayısına ulaşamamış, bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamada meclis feshedilerek yeniden erken seçim kararı alınmıştı.

Batı Şeria'nın "ilhakı" uzun zamandır gündemde

Batı Şeria'nın ilhakı uzun zamandır İsrail'in en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Başbakan Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını ifade etmişti.

Netanyahu ayrıca, 9 Nisan'da yapılan erken seçimler öncesinde Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "İsrail'e ilhak edileceği" sözünü vermişti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda yer alan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

