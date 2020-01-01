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İsrailli siyasi lider Gantz: "Netanyahu suçlu olduğunu biliyor"

İsrail'de geçen yıl 17 Eylül'de yapılan seçimi önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunma kararını eleştirdi.

01.01.2020 22:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:00 İsrailli siyasi lider Gantz:
'de geçen yıl 17 'de yapılan seçimi önde tamamlayan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunma kararını eleştirdi.
Başbakan Netanyahu'nun İsrail Meclisi'ne dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını duyurmasının ardından rakiplerinden de peş peşe açıklamalar geldi.
Netanyahu'nun açıklamasından kısa süre sonra kameralar karşısına geçen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Gantz, "Netanyahu'nun dokunulmazlık isteği herkesin hukuk önünde eşit olduğu prensibini çiğnemektir. Netanyahu suçlu olduğunu biliyor." dedi.
Liberman, dokunulmazlığa "hayır" diyecek
Mevcut Meclis aritmetiğinde kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Netanyahu'nun kararını eleştirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Liberman, partisinin Netanyahu'nun dokunulmazlık talebine ilişkin başvurunun oylamasında "hayır" oyu vereceğini belirtti.
Liberman, paylaşımında "Şimdi şüphenin de ötesinde açık ki Netanyahu'nun ilgisini çeken ve onu ilgilendiren tek şey dokunulmazlık."ifadelerini kullandı.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında dava açma kararı almıştı.
Hakkında yolsuzluk davası açılması yönünde karar bulunan Netanyahu da kendisine tanınan sürenin dolmasına saatler kala bu akşam Meclis'e dokunulmazlık başvurusunda bulunacağını duyurmuştu.

İsrail, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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