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İsrailli yerleşimcilerden El Halil kentine baskın: 10 yaralı

İsrailli yerleşimciler El Halil kentine düzenledikleri baskınlarda 10 Filistinliyi yaraladı.

19.09.2019 10:18İsrailli yerleşimcilerden El Halil kentine baskın: 10 yaralı
İsrailli yerleşimciler El Halil kentine düzenledikleri baskınlarda 10 Filistinliyi yaraladı.

İsrailli Yahudiler Batı Şeria'daki El Halil kentine baskın düzenleyerek Talmudik ayini yaptı. İsrail güçleri himayesinde İsrailli yerleşimciler tarafından düzenlenen baskınlar sırasında çatışma çıktı. İsrail askerlerinin Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombasını kullanması sonucu 10 Filistinli yaralandı. İsrailli Yahudilerin bölgeye baskınlarını sıklaştırdığı ve Filistinliler arasında huzursuzluğun giderek arttığı kaydedildi.

Batı Şeria'da 23 Filistinliye gözaltı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskın düzenleyerek 23 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" gerekçesiyle 23 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail cezaevlerinde 220'si çocuk olmak üzere 5 bin 500 Filistinli bulunuyor. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, İsrail, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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