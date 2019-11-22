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İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun istifasını istiyor

İsrail'de halkın yarısından fazlası, hakkındaki 3 yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.

22.11.2019 22:44 | Son Güncelleme: 22.11.2019 22:44İsraillilerin yarısından fazlası Netanyahu'nun istifasını istiyor
'de halkın yarısından fazlası, hakkındaki 3 yolsuzluk dosyası nedeniyle dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'nun görevinden istifa etmesi gerektiğini düşünüyor.
İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 56'sı Başbakan Netanyahu'nun görevinden istifa etmesini isterken, yüzde 35'i istifa etmesine gerek olmadığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 9'u ise bu konuda görüş belirtmedi.
Araştırmada ayrıca katılımcılara "Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusu da yöneltildi.
Sonuçlara göre, bugün yapılacak bir seçimde Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı 36 milletvekili çıkarırken, Netanyahu'nun partisi Likud ise 33 milletvekiliyle ikinci sırada kalıyor.
Meclis'teki bloklarda değişiklik yok
Yaşanan koalisyon krizi nedeniyle İsrail'de bir yıl içinde üçüncü kez erken seçime gitme ihtimali giderek güçlenirken, Kanal 13'ün anketine göre, sandık yeniden seçmenin önüne gelse de Meclis'teki sağ ve sol blokların milletvekili dağılımı değişmiyor.
Netanyahu'nun partisi Likud'un başını çektiği sağ blok 55, Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz'ın önderliğindeki sol blok ise 44 milletvekilini Meclis'e gönderiyor.
Bu da mevcut tabloda İsrail'de üçüncü kez erken seçim yapılsa bile koalisyon krizinin aşılamayacağını ortaya koyuyor.
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Netanyahu, Mandelblit'in kararını kendisine karşı yapılmış "darbe girişimi" şeklinde nitelerken, Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz, Başsavcı'nın kararına destek vererek İsrail Başbakanı'nı eleştirmişti.
İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip.

İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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