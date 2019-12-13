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Israr üzerine başladığı elek yapımında siparişlere yetişemiyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Salih Kandoğmuş, çevresinin ısrarı üzerine başladığı elek yapımında taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

13.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:10Israr üzerine başladığı elek yapımında siparişlere yetişemiyor

'ın ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Salih Kandoğmuş, çevresinin ısrarı üzerine başladığı elek yapımında taleplere yetişmekte güçlük çekiyor.

Çocukluğunda, elek ustası babasının yanında mesleği öğrenen 65 yaşındaki Kandoğmuş, öğretmenliğe başlayınca uzun yıllar bu işten uzak kaldı.

Emekli olmasının ardından vefat eden babasının müşterileri, kendisine ulaşarak elek yapmasını istedi.

Önce bu isteği olumlu karşılamayan Kandoğmuş, müşterilerinin ısrarını sürdürmesi üzerine elek yapımına yeniden başladı.

Oluşturduğu atölyede baba mesleğini sürdüren Kandoğmuş, ayda ortalama bin elek yapıyor.

Kandoğmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elekçiliğin baba mesleği olduğunu söyledi.

Sınıf öğretmenliğine başlayınca bir daha elek yapmadığını belirten Kandoğmuş, "Öğretmenlikten emekli olduğumda babamın Suşehri ve Şebinkarahisar'daki müşterileri beni aradı. İnsanlara emekli olduğumu, bu işi yapmak istemediğimi söylememe rağmen Niksar'a kadar geldiler. Bunun üzerine başladığım baba mesleğini 7 yıldır sürdürüyorum." dedi.

Meslek öğretecek eleman bulmakta zorlandığını vurgulayan Kandoğmuş, "Elek yapımı unutulmuş bir meslek. Atalarımız, 'Eleksiz ev bereketsiz olur' demişler." ifadesini kullandı.

Kandoğmuş, Tokat ve Sivas yöresinde kuşburnu bitkisinden pekmez yapıldığını, bunun için de elek kullanıldığını anlatarak, "Eleklere talep fazla ama yalnız olduğum için yetiştiremiyorum. Yaptığım elekleri toptan 10 liraya veriyorum. Elek talebi olanlar telefon açıyor, taleplerine göre yapıp gönderiyoruz. Ayda bin civarında elek üretiyorum." diye konuştu.


Niksar, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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