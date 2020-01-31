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ISSDER'den ihtiyaç sahiplere yardım eli

ISS ve Bağlı Grup Şirketleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ISSDER), 2019 yılında 227 yardım talebine olumlu yanıt verdi.

31.01.2020 16:32 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:37ISSDER'den ihtiyaç sahiplere yardım eli
ISS ve Bağlı Grup Şirketleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ISSDER), 2019 yılında 227 yardım talebine olumlu yanıt verdi.

ISSDER, ISS ailesinin zor günlerinde ihtiyaca yönelik olarak destek vermeye devam ediyor. Şirket çalışanlarının sağlık problemleri, doğal afet, vefat gibi istenmeyen durumlarla karşılaştıklarında yeniden hayata tutunma şansı yakalaması amacıyla kurulan ISSDER, ihtiyacı olanlara yardım eli uzatıyor.

Yapılan yardım miktarı 1 milyona yaklaştı

ISSDER Başkanı Engin Ekin, 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 bin 924 üyeye sahip olan ISSDER'in, kurulduğu günden bu yana sağlık, vefat, yangın, doğal afet, terör, gasp ve kadın mağduriyeti gibi konularda çalışanlarının yanında olduğunu ifade etti.

Ekin, 2019 yılında 227 yardım talebine olumlu yanıt verildiğini, bu yardımların 160'ının sağlık, 35'inin vefat, 12'sinin yangın ve 20'sinin doğal afet ile ilgili olduğunu, dernek olarak bu süre içinde gerçekleştirdikleri nakdi yardımın ise 1 milyona yaklaştığını belirtti. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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