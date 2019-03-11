İşsiz Kalan Güvenlikçi, İlanla İş Arıyor

Kaynak: DHA

SAMSUN'da günübirlik olarak çalıştığı inşaatın tamamlanmasıyla işsiz kalan Mehmet Duman (23), üzerinde özel güvenlik sertifikasının yer aldığı 'iş aranıyor' yazılı ilanı otobüs duraklarına yapıştırarak iş arıyor.Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde eşi ve 7 aylık kızıyla birlikte yaşayan Mehmet Duman, günübirlik çalıştığı inşaatın tamamlanmasıyla işsiz kaldı. Yaklaşık 7 aydır iş arayan Duman, takip ettiği ilanlardan da netice alamayınca, kurs görüp güvenlik sertifikası aldı. Kentte spor müsabakalarında geçici olarak görev alan Duman, kalıcı iş imkanı bulmak için ilginç yöntem geliştirdi. Duman, üzerinde özel güvenlik sertifikasının da yer aldığı 'iş aranıyor' yazılı ilanı otobüs duraklarına yapıştırarak iş aramaya başladı. İş sahibi olmayı arzuladığını belirten Duman, "İş bulamayınca bu ilanı bastırmaya karar verdim. 7 aylık bir kızım var. Evimin geçimini sağlamak için günübirlik inşaat işlerinde ve maçlarda çalışıyorum. Bu sürede başvurmadığım yer kalmadı, hayırlısıyla bir işe girmek istiyorum" dedi- Samsun