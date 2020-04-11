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'Issız Samsun' havadan görüntülendi

Dün gece itibarıyla 31 şehirde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından 'ıssız' kalan Samsun sokakları havadan görüntülendi.

11.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:02
'Issız Samsun' havadan görüntülendi
Dün gece itibarıyla 31 şehirde ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından 'ıssız' kalan Samsun sokakları havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, 2 günlük sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden birisi olan Samsun'da, vatandaşlar yasağa uyarak evlerinden dışarı çıkmadı. Kentin cadde, sokak, sahil kesimi ve meydanları bomboş kaldı. Tarihi günlerin yaşandığı Samsun, drone ile havadan görüntülendi.

Dün akşam saatlerinde yapılan duyurunun ardından vatandaşlar fırın, market ve halk pazarlarına akın edip erzak stoku yaptı. Gece 00.00'da yasağın başlamasıyla polis ekiplerinin uyarılarını dinleyen vatandaşlar evlerine geri döndü. Bu sabah itibarıyla havadan kaydedilen görüntülerde trafikte birkaç aracın seyir ettiği, sokaklarda ise insan kalmadığı gözlendi. Sokağa yalnızca istisna olarak tutulan meslek sahipleri dışarı çıktı. Kargo dağıtımının devam ettiği ve eczanelerin açık olduğu diğer dükkanların ise kapalı olduğu objektiflere yansıdı.

Polis ekipleri ise belirli noktalarda trafikte denetimler yaptı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Samsun, Polis, Güncel
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