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İşsiz sayısı bir yılda 608 bin artarak 4,4 milyon kişiye yükseldi; işsizlik oranı yüzde 13,4

Türkiye'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 608 bin kişilik artışla 4 milyon 396 bin olarak hesaplandı.

10.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:21İşsiz sayısı bir yılda 608 bin artarak 4,4 milyon kişiye yükseldi; işsizlik oranı yüzde 13,4
'de işsizlik oranı 2019 ekim ayında 2018 yılının aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 13,4'e yükseldi. Bu dönemde işsiz sayısı 608 bin kişilik artışla 4 milyon 396 bin olarak hesaplandı. Ekim 2018'de işsiz sayısı 3 milyon 788 bin idi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim 2019'a ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 2019 ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bine çıktı. İşsizlik oranı 1,8 puan yükselerek yüzde 13,4 oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 15,7 olarak tahmin edildi.
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Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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