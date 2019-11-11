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İşsizler Derneği'nden kömür kampanyası

İşsizler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hasan Kaya, işsiz ve dar gelirli vatandaşlar için kömür kampanyasının başladığını bildirdi.

11.11.2019 17:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 17:31İşsizler Derneği'nden kömür kampanyası
İşsizler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Hasan Kaya, işsiz ve dar gelirli vatandaşlar için kömür kampanyasının başladığını bildirdi.

Başkan Kaya, kış mevsimin yaşandığı şu günlerde özellikle işsiz, dar gelirli ve halini söyleyemeyen onurlu vatandaşları soğuğun insafına terk etmemek adına kömür giyim ve gıda kampanyalarının devam ettiğini ifade etti. Kaya, "İlimizde mevsim gereği kış gelince işsizlik artmaktadır. Devletimiz ve valiliğimiz işsizlerimize sosyal güvencesi olmayanlara kömür yardımı yapmakta onları bu kış günlerinde ısıtmaktadır. Ne var ki işten yeni ayrılmış halen sigortası gözüken fakat işi olmayan bir sürü insanımız var. Bir de okula giden çocuğu olanlarla işte biz bunlara ulaşıyoruz. İşi olanın ise asgari ücreti ile okuyan çocuğu, ev kirası, elektrik su derken elinde sadece ekmek parası kalmaktadır. Bu durumda yüzlerce insanımız vardır. Derneğimize bu konuda yardım talep etmek için günde onlarca kişi gelmektedir. En dikkatimizi çeken ise onurlu vatandaşlarımızın sosyal kurumlara gidememekte ve bizleri bulmaktadırlar. Afyonlu hayırsever iş adamlarımız ve vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olduğunu bilmekteyiz. Geleneksel olarak her kış düzenlediğimiz 'bir torba kömürde sen al ki, çocuklar üşümesin kampanyasını' başlatıyoruz. Bu kampanyada kömür yardımında bulunacak olan hayırseverlerimize kömür ihtiyacı olan vatandaşlarımızın direk adreslerini veriyoruz. Dikkat ettiğimiz en önemli konu Kömürü verenle alan bilmektedir" diye konuştu.

Dernek olarak sadece kömür gıda ve giyimin yanı sıra iş bulma imkanı da sağladıklarını belirten Kaya, "Bize müracaat eden işsizleri öncelikle iş ve işçi bulma kurumuna yönlendirdiklerini kaydı olup ta iş bulamayan işsizlere kendileri hayırsever işadamları sayesinde iş buluyoruz. Dernekte üyelerimiz sadece işsizler değil. Hayırsever iş adamları da derneğe üye. Hedefimiz bu sene 300 ihtiyaç sahibi aileyi sıcak yuvalarında sevindirmektir. Biz dernek olarak hayırsever kişi ve kuruluşlara ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerini veririz Onlarda o kişiye gönderirler. Dernek olarak biz köprü vazifesi yapmaktayız. Afyonkarahisardaki hayırsever kişi ve kuruluşları kampanyamıza destek vermeye davet ediyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Hasan Kaya, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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