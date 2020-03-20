İşsizlik 2019 yılında yüzde 13.7'ye yükseldi

İşsizlik oranı 2019 yılında, bir önceki yıla göre 2.7 puanlık artış ile yüzde 13.7 düzeyine yükseldi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik de 3.1 puanlık artış ile yüzde 16'ya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4 milyon 469 bin kişiye yükseldi.

Kaynak: DHA