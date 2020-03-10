İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi
Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, geçen yılın aynrı dönemindeki yüzde 13.5'ten, yüzde 13.7 düzeyine yükseldi.
10.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:04
Türkiye genelinde işsizlik, Kasım, Aralık ve Ocak aylarını kapsayan Aralık döneminde, geçen yılın aynrı dönemindeki yüzde 13.5'ten, yüzde 13.7 düzeyine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı Aralık döneminde, önceki yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişiye yükseldi.Bu dönemde işsizlik oranı 0.2 puanlık artış ile yüzde 13.7'ye, tarım dışı işsizlik oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 15.8'e yükseldi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :İşsizlik Aralık döneminde yüzde 13.7'ye yükseldi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Ekonomi
Ali Babacan'ın kurduğu Deva Partisi'nin logosu da belli oldu
Ekonomi
İran'da koronavirüse yakalanan rektör iyileşerek görevinin başına döndü
Ekonomi
Barcelona-Real Sociedad maçında Messi'nin frikiğine alınan önlem sosyal medyayı salladı
Ekonomi
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
Ekonomi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 9 ay sonra ilk kez kürsüye çıkmadı
Ekonomi
Süleymani'nin halefi, İdlib'de ateşkesi ihlal eden İranlı milisleri ziyaret etti
Ekonomi
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması