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İşsizlik en yüksek G.Doğu, en düşük Batı Karadeniz'de

İşsizlik oranı 2019 yılında, en yüksek yüzde 30.9 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerinden oluşan Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde, en düşük yüzde 7.6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop illerinden oluşan Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleşti.

20.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:26
İşsizlik en yüksek G.Doğu, en düşük Batı Karadeniz'de

İşsizlik oranı 2019 yılında, en yüksek yüzde 30.9 ile Mardin , Batman , Şırnak, Siirt illerinden oluşan Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümünde, en düşük yüzde 7.6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop illerinden oluşan Batı Karadeniz bölgesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, En yüksek istihdam oranı yüzde 53.0 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinden oluşan Trakya Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30.0 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt Bölgesi'nde oldu.En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,6 ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli illerinde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı da yüzde 43.5 ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illerinden oluşan bölgede oldu. (Grafik)


Kaynak: DHA

Etiketler : Batı Karadeniz, Batman, Mardin, Ekonomi

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