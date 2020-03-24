İşsizlik endişesi virüs korkusunu geride bıraktı!
DÜNYA için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan Koronavirüs Gündem Araştırması'na göre, iş kaybetme endişesi virüs korkusunu geçti.
24.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:14
DÜNYA için StratejiCo. ve ERA Araştırma işbirliğinde hazırlanan Koronavirüs Gündem Araştırması'na göre, iş kaybetme endişesi virüs korkusunu geçti. Araştırma bulgularına göre katılımcıların %68'i "iş kaybetme" ile ilgili endişe taşıyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi