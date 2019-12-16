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İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen ylın aynı dönemindeki yüzde 11.4 düzeyinden, 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8'e yükseldi.

16.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:05İşsizlik Eylül döneminde yüzde 13.8'e yükseldi

genelinde işsizlik oranı, Ağustos, ve Ekim aylarını kapsayan Eylül döneminde, geçen ylın aynı dönemindeki yüzde 11.4 düzeyinden, 2.4 puanlık artışla yüzde 13.8'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı da 817 bin kişi artarak 4 milyon 566 bin kişiye çıktı.Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 2.9 puanlık artış ile yüzde 16.4 düzeyine yükselirken, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik 4.5 puanlık artış ile yüzde 26.1 düzeyine, 15-64 yaş grubunda işsizlik de 2.4 puanlık artış ile yüzde 14.1'e yükseldi.



Türkiye, Eylül, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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