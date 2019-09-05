İşsizlik Fonu patronlara 8,8 milyar; işsizsizlere ise 5,8 milyar TL ödedi

İşini kaybedenlere gelir desteği sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu son yıllarda işsizlerden daha çok işverenlere sağladığı katkılarla dikkat çekiyor. Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) verilerine göre yılın ilk yedi ayında İşsizlik Fonu'ndan işverenlere teşvik olarak 8,8 milyar TL ödenirken işsizlik ödeneği olarak ise 5,8 milyar TL ödendi. İşverenler Ocak-Temmuz sonunda işsizlerden 3 milyar TL daha fazla katkı aldı.

Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısı Haziran ayında artarak 4 milyon 417 bin oldu. Temmuz ayında ise bu sayı yüzde 8,6 azalarak 4 milyon 39 bin kişiye düştü.

İŞSİZLERE 5 MİLYAR 768 MİLYON TL ÖDEME YAPILDI

İşsizliğin yükselmesiyle birlikte fondan işsizlik ödeneği alanların sayısı ve bu kişilere yapılan ödemeler de son dönemde artı. Ancak İŞKUR raporları İşsizlik Fonu'ndan daha çok katkı alanların ise işverenler olduğunu ortaya çıkarıyor. Buna göre yılın ilk yedi ayında fondan işsizlere 5 milyar 768 milyon TL ödeme yapıldı.

Aynı dönemde işverenlere ise toplam 8 milyar 765 milyon TL ödendi. Bu katkının 7 milyar 92 milyon lirası "Teşvik ve Destek Ödemeleri" başlığında ödenirken ; 1,9 milyar lirası da "İşbaşı Eğitim Programları" adı altında gerçekleşti.

İŞVEREN 6,2 MİLYAR VERDİ; 8,8 MİLYAR GERİ ALDI

İşsizlik Fonu'na yüzde 2 prim ödeyen işverenler yılın ilk 7 ayında devlete toplam 6 milyar 171 milyar TL ödeme yaptı. Bunun karşılığında ise 8 milyar 765 milyar TL teşvik aldı. Bir başka ifadeyle işverenler İşsizlik Fonu'na yaptığı katkıdan 2,6 milyar TL daha fazla teşvik aldı.

AYLIK BAZDA BÜTÇE AÇIĞI SÜRÜYOR

Öte yandan, İşsizlik Fonu'nda giderlerin hızlanarak artmasından dolayı gelir-gider arasındaki fark da 2,5 milyar liraya kadar düştü. Yılın ilk yedi ayında fonun geliri 22,4 milyar olurken gider ise 19,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

Aylık bazda bakıldığında Nisan-Temmuz arasını kapsayan son 4 ayın üçünde gider, gelirden fazla gerçekleşti. Temmuz ayında gelir 3,58 milyar gerçekleşirken gider ise 3,86 milyar lira oldu. Gelir-gider dengesinde İşsizlik Fonu'nun aylık bazda ilk kez Nisan ayında açık vermişti. Açığın en büyük sebebi işverenlere yapılan teşvik ödemeleri. Önceki yıllarda merkezi bütçeden ödenen teşvikler son 2 yıldır İşsizlik Fonu'ndan karşılanıyor.