“İşsizlik istihdam ofisleriyle azalacak”
DOSABSİAD olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile "istihdam ofisi" açtıklarını anlatan Başkan Nilüfer Çevikel, bu proje ile istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.
11.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:41
DOSABSİAD olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile "istihdam ofisi" açtıklarını anlatan Başkan Nilüfer Çevikel, bu proje ile istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.
Kaynak: Dunya.com
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