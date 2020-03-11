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“İşsizlik istihdam ofisleriyle azalacak”

DOSABSİAD olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile "istihdam ofisi" açtıklarını anlatan Başkan Nilüfer Çevikel, bu proje ile istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.

11.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:41
“İşsizlik istihdam ofisleriyle azalacak”
DOSABSİAD olarak Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile "istihdam ofisi" açtıklarını anlatan Başkan Nilüfer Çevikel, bu proje ile istihdamın arttırılmasına katkı sağlayacaklarına inandıklarını belirtti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : İŞKUR, Ekonomi

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