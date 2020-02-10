İşsizlik Kasım döneminde yüzde 13.3'e yükseldi (2)

Türkiye genelinde işsizlik oranı Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artarak yüzde 13.3 düzeyine, tarım dışı işsizlik oranı 1.1 puanlık artış ile yüzde 15.4'e yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye çıktı. 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.0 puan artışla, yüzde 13.6'ya yükseldi.

Bu dönemde, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artışla, yüzde 24.5 düzeyine yükselirken, istihdam oranı 0.7 puan azalarak yüzde 32.6'ye düştü. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.3 puan azalışla yüzde 43.2 düzeyine indi.

Gençlerde ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artışla yüzde 25.2 düzeyine yükseldi.

Aynı dönemde, istihdam edilenler 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişiye, istihdam oranı da 0.9 puan azalarak yüzde 45.6'ya geriledi.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17.3'ü tarım, yüzde 20.4'ü sanayi, yüzde 5.6'sı inşaat, yüzde 56.6'sı hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü 2019 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 52.5 olarak gerçekleşti.

Kasım döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.2 puan artarak yüzde 33.8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek yüzde 22.8'de kaldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2019 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 6.7 artarak 4 milyon 644 bin kişi oldu.

TÜİK verilerine göre; mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.3 puan azalarak yüzde 13.2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0.2 puan artarak yüzde 45.9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0.1 puan azalarak yüzde 52.8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 19 bin kişi artarak 32 milyon 676 bin kişi olarak tahmin edildi.

Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 8 bin kişi azaldı. (Grafik - Tablo)

- İstanbul