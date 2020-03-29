İşsizlik maaşında 5 Nisan endişesi
Yaklaşık 600 bin kişi işsizlik maaşının ödeneceği 5 Nisan'da PTT şubelerine gidecek.
29.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:10
Yaklaşık 600 bin kişi işsizlik maaşının ödeneceği 5 Nisan'da PTT şubelerine gidecek. Bu kadar çok kişinin PTT şubelerine gitmesi koronavirüs salgını mücadele ederken 'mesafeyi koruma'yı güçleştirecek.
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Kaynak: Dunya.com