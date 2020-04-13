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İşsizlik maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Selçuk Güler, bu ay aldığı işsizlik maaşının bir kısmıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

13.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:40
İşsizlik maaşının bir bölümünü Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Selçuk Güler, bu ay aldığı işsizlik maaşının bir kısmıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Süleymanbeyler köyünde ailesiyle ikamet eden 36 yaşındaki Selçuk Güler, kampanyaya katkıda bulunmaya karar verdi.
Güler, işsizlik maaşının bir bölümünü kampanya için açılan banka hesabına yatırdı.
"Herkes karınca kararınca devletine destek olmalı"
Güler, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede büyük başarılara imza attığını söyledi.
Vatandaşların da bu kapsamda alınan tedbirlere mutlaka uyması gerektiğini belirten Güler, "Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Herkes karınca kararınca devletine destek olmalı. İşsizlik maaşıyla geçinmeme rağmen masraflarımı kısarak maaşımın bir bölümünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaktan gurur duyuyorum. Elimde imkan olsa tüm maaşımı bağışlardım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Selçuk Güler, Güncel
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