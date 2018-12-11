11 Aralık 2018, 11:19
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Alamadığı İşsizlik Ödeneğini, Kamu Denetçiliği Kurumunun Girişimi Sonucu Aldı

Çalıştığı kurumda dört ay gecikmeli olarak işçi kadrosuna alınan vatandaş, hiçbir geliri olmadan geçirdiği bu süre için talep ettiği işsizlik ödeneğinin reddedilmesi sebebiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu. Kurumun girişimleri sonucu vatandaşın işsizlik ödeneği alması sağlandı.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle, işsizlik ödeneği talebi reddedilen vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi sağlandı.

Kamu Denetçiliği Kurumundan yapılan açıklamaya göre, çalıştığı kurumda dört ay gecikmeli işçi kadrosuna alınan vatandaş, geliri olmadan geçirdiği süre için talep ettiği işsizlik ödeneğinin reddedilmesi sebebiyle KDK'ya başvurdu.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ TALEBİ REDDEDİLDİ

Adalet Bakanlığında alt işveren işçisi olarak çalışan vatandaş, başvurusunda, 375 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş isteğinde bulunduğunu ancak bu talebinin reddedildiğini belirterek, işçilerin 2 Nisan'da kendisinin ise 30 Temmuz'da, eski hükümlü olarak idarede kadroya geçirildiğini kaydetti.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TALEBİ KABUL EDİLDİ

2 Nisan-30 Temmuz arasında herhangi bir geliri bulunmadığını, işsizlik ödeneği talebinin reddedildiğini ifade eden vatandaş, söz konusu döneme ilişkin ödeneğin tarafına verilmesi talebiyle KDK'ye başvurdu. Başvuruyu inceleyen KDK tarafından Adalet Bakanlığı ile iletişime geçilmesinin ardından vatandaşın işsizlik ödeneği talebi yerine getirildi.

11 Aralık 2018 Salı 11:19