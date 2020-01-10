"İşsizlik oranının azalması reformlarla olacaktır"

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 608 bin kişi artarak 4 milyon 396 bin kişi oldu. Konuyla dair TÜGİAD Başkanı Şohoğlu şunları söyledi: "İşsizlik oranı Ekim döneminde yüzde 13.4 olarak açıklandı. İşsizlik oranı Temmuz'da yüzde 13.9, geçen yıl Ağustos 2018'de yüzde 11.1'di. Tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 15.7 oldu. En büyük sıkıntı genç işsizlikte yaşandı. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı bir önceki yıl aynı döneme göre 3 puanlık artış ile yüzde 25.3 oldu. Verisi açıklanan OECD ülkelerinin ortalama işsizlik oranı %5.2 iken Türkiye'nin %13-%14 aralığında gezinen işsizlik oranı oldukça yüksek kalmaktadır."

TÜGİAD Başkanı şu çözüm önerilerinde bulundu:

Çözüm Önerilerimiz:

Bundan sonrası için, başta hukuk ve eğitim olmak üzere, yapısal reformların devreye sokulması ve sıkı bir para politikası ile enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye getirerek sürdürülebilir büyümeyi yakalamak ve sonrasında işsizliği azaltmak en önemli hedef olacaktır.

İşsizlik oranlarının kontrollü biçimde ele alınması gerektiğine de vurgu yapan Şohoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "İşçi ve işverenin üzerindeki yüklerin azaltılması gerektiği kanaatindeyim.

İşsizliğin toplumsal bir sorun olma ihtimali vardır. Yapısal reformların ve istihdam sağlayıcı paketlerin hızlıca hayata geçirilmesi hem işçiyi hem de işvereni rahatlatacaktır.Bu sayede toplumda oluşan işsizlik baskısı da minimum düzeye inecektir. Bir diğer çağrımızda genç iş insanlarına; Üretim çarkları durmadan üretmeye ve ihracat oranlarımızı arttırmaya yönelik politikalar izlemeliyiz. Bu hem işsizlik oranlarının azalmasını hem de ekonomik anlamda Türkiye ekonomisinin şahlanmasını sağlayacaktır.