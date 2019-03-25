İşsizlik Rakamları Açıklandı

Kaynak: İHA

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı 'İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre 83 bin kişi artarak 3 milyon 537 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 11 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde 0,1 puanlık artışla yüzde 9,5 kadınlarda ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 13,9 oldu. Aynı yılda; tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 12,9 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 20,3 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,1 puanlık artışla yüzde 11,2 olarak gerçekleşti.İSTİHDAM ORANI YÜZDE 47,4 OLDU İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılında, geçen yıla göre 549 bin kişi artarak 28 milyon 738 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puanlık artış ile yüzde 47,4 oldu. Erkeklerde istihdam oranı 0,1 puanlık artışla yüzde 65,7 kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 29,4 olarak gerçekleşti. Bu yıl, tarım sektöründe çalışan sayısı 167 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı ise 717 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,4'ü tarım, yüzde 19,7'si sanayi, yüzde 6,9'u inşaat, yüzde 54,9'u ise hizmetler sektöründe yer aldı. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, sanayi sektörünün payı 0,6 puan artarken, tarım sektörünün payı 1 puan, inşaat sektörünün payı 0,5 puan azaldı.İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ İşgücü 2018 yılında bir önceki yıla göre 631 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,2 olarak gerçekleşti. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,2 puanlık artışla yüzde 72,7, kadınlarda ise 0,6 puanlık artışla yüzde 34,2 olarak gerçekleşti.İŞSİZLİK ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TRC3 (MARDİN, BATMAN, ŞIRNAK, SİİRT) OLDU İşsizlik oranı en yüksek bölge yüzde 25 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken, işsizlik oranı en düşük bölge yüzde 5,1 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.EN YÜKSEK İSTİHDAM ORANI TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) BÖLGESİ'NE AİT OLDU En yüksek istihdam oranı yüzde 55,3 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük istihdam oranı ise yüzde 30,5 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR21 (TEKİRDAĞ, EDİRNE, KIRKLARELİ) OLDU En yüksek işgücüne katılma oranı yüzde 59,7 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi'nde gerçekleşti. En düşük işgücüne katılma oranı ise yüzde 40,7 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) Bölgesi'nde oldu.(İHA)