21 Şubat 2019, 11:18
»»

İşsizlikten Bunalıp İntihar Eden Vatandaşın Bıraktığı Not Yürek Dağladı

Tekirdağ'da tavana bağladığı atkıyla kendisini asarak yaşamına son veren 34 yaşındaki Saffet G., ailesine "Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım" yazılı not bıraktı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, Saffet G. (34), tavana bağladığı atkıyla kendisini asarak, yaşamına son verdi. Saffet G.'nin, ailesine "Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım" yazılı not bıraktığı öğrenildi.

Velimeşe Mahallesi'nde anne ve ablasıyla birlikte yaşayan, uzun süredir de işsiz olduğu belirtilen Saffet G., gece evde yalnız olduğu sırada, tavana bağladığı atkıyla kendisini astı. Eve gelen aile bireyleri, Saffet G.'yi tavana asılı bulunca jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Saffet G.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

"BANA MEZAR YAPTIRMAYIN"

Saffet G.'nin, ailesine "Bana mezar yaptırmayın. Sadece bir mezar taşı olsun. Ben hakkımı size helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin. Biliyorum, sizi çok üzdüm. İşsizlikten bunaldım" yazılı not bıraktığı öğrenildi. Saffet G.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ergene, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (107)
NİHAT GÜVEN: bu işsizlik yüzünde tüm gençlerimiz bunalımda bu gençlere devlet iş bulmasısı lazım böyle giderse durum vahim ben adıyamanda oturuyom benim mahalede üniversite bitirmiş bi sürü genç işsiz nereye baş vursalar olumsuz almıyorlar çözüm bulmaları gerekir yazık günahtır
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
VATAN: DEVLET MEMURLARI VE BELEDİYELERİ KONTROL EDİLSİN AYNI AKRABADAN BİNLERCE KİŞİ ÇALIŞIYOR YANİ ADAMIN VAR İSE İŞ BULURSUN MEMUR OLURSUN. YOKSA GARİPSEN OKUMUSSUN NE YAZAR SONUÇ BU.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
NİHAT: Eee biz ekonomide çığır atlamamış mıydık?
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
3404: allah rahmet eylesin. allahım sen bizleri şaşıtma.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
GERCEK: Zaten ulkede issizlik en buyuk sorun degilmi .calisan ayri mutsuz calismiyan ayri mutsuz allah rahmet eylesin.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
Tüm 107 yorumu okumak için tıklayın