Haberler » Güncel » İstabul havalimanı'na a380 tipi uçak acil iniş yaptı - Haber

İstabul havalimanı'na a380 tipi uçak acil iniş yaptı

İstanbul Havalimanı' na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçak indiİbrahim YILDIZ, (DHA) - SUVARNABHUMİ Bangkok-Frankfurt seferini yapan THAİ Havayolları' na ait Airbus A380 tipi uçak hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

17.01.2020 08:34 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:34
Havalimanı' na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçak indi
İbrahim YILDIZ, (DHA) - SUVARNABHUMİ Bangkok- seferini yapan THAİ Havayolları' na ait Airbus A380 tipi uçak hasta yolcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Tayland'ın THAİ Havayolları'nın TG-920 sefer sayılı Airbus A380 tipi Suvarnabhumi Bangkok-Frankfurt seferini yapan uçağı, İstanbul hava sahası üzerinde iken 60 yaşındaki Alman yolcu aniden rahatsızlandı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş gerçekleştirebileceği kapasiteye sahip tek meydan olan İstanbul Havalimanı'na iniş için izin istedi. Uçak saat 05.30' da havalimanına iniş yaptı. Hasta yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İstanbul Havalimanı' na ilk kez bir Airbus A380 tipi uçağın iniş yaptığı ve hizmet verildiği öğrenildi.
İstabul havalimanı'na a380 tipi uçak acil iniş yaptı

Frankfurt, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

02:50  Evo Morales, seçimlerde partisini temsil edecek adayları açıkladı
02:44  Sivas'ta otobüs şarampole indi: 7 yaralı
02:36  Sudan'da çölde mahsur kalan düzensiz göçmenleri güvenlik güçleri kurtardı
02:33  Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1)
02:26  İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
20.01.2020 02:58:24