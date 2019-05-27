İstabulda'ki Araplar iftarda buluştu

Kaynak: AA

Arap Derneği ve Arap Topluluğu Birliğinin işbirliğiyle "3. Arap Topluluğu iftarı", İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlendi.İftar programında konuşan Arap Topluluğu Birliği Başkan Yardımcısı Esseyyid el-Azbi, Türk-Arap ilişkilerini geliştirmek için bu tür faaliyetler düzenlediklerini belirtti.Azbi, söz konusu etkinliklerle Türkiye'deki Arapların uyum ve adaptasyon sorununa katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.Katar Hayır Derneği'nin desteğiyle Fatih'teki bir düğün salonunda organize edilen iftar programına Arap toplumundan yaklaşık bin kişiyle birlikte onlarca Türk vatandaşı katıldı.Programa İstanbul'da yaşayan Suriye, Filistin, Mısır, Libya, Tunus, Irak, Fas, Ürdün ve farklı Arap ülkelerinden katılım gerçekleşti.