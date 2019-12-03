ISTAC / Öztatar: Arabuluculuk dostane bir çözümken, tahlkim bir yargılama sürecidir

İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar, "Arabuluculuk dostane bir çözüm yöntemidir, Tahkim ise hakemler eşliğinde yürütülen bir yargılama sürecidir. Arabuluculuğu anlaşma sürecinde daha etkin, aktif kılmak ve sürece dahil etmeyi hedeflemiş durumdayız" dedi.

İstanbul Tahkim Merkezi'nin düzenlediği toplantıda ana gündem yeni bir uyuşmazlık çözü modeli olan "Arabuluculuk-Tahkim" (Mediation-Arbitration) modeliydi. Kısa bir süre önce "Arabuluculuk-Tahkim Kuralları"nı yayımlayarak dünyaya ilan eden İstanbul Tahkim Merkezi, önümüzdeki dönemde tahkimde çözüm bulamayan dava dosyalarını İSTAC'a çekerek sürece daha net bir biçim kaza yapmaya hazırlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Başkan Vekili Müjdat Keçeci, Yönetim Kurulu üyeleri Hakan Öztatar, Mehmet Fatih Bilici ve Bülent Şarman'ın katılımıyla ISTAC yönetimi tam kadro medya mensuplarıyla buluştu. Yeni "Arabuluculuk-Tahkim (Med-Arb) modelinin işleyişi ve hedeflerini ise ISTAC Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Öztatar anlattı.

Türkiye'de 10 bin 300 arabulucu bulunduğunu belirten Öztatar, arabulucuların çözüme kavuşturduğu uyuşmazlık dosyalarına ilişkin kararların mahkeme hükmü yerine geçtiğini ve sonunda bir daha dava açılamadığını vurguladı. Öztatar, ticari uyuşmazlıklarda sorunların daha kısa sürede çözümünü sağlayan tahkim mekanizmasının Türkiye'de oturmaya başladığını belirtti. Dünyada ilk defa geçtiğimiz Kasım ayında İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) tarafından "Arabuluculuk-Tahkim" (Mediation-Arbitration) kurallarının yayınlandığını aktaran Öztatar, Türkiye'de bu kurallar bütünüyle yeni bir çözüm mekanizmasına işlerlik kazandırmak üzere çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Öztatar açıklamalarına şöyle devam etti: "Biz 14 Kasım 2013'te Türkiye'de arabuluculuğa başlamıştık. O tarihten bugüne arabuluculuğa başvuran toplam dosya sayısı 1 milyon 85 bin 875 oldu ve sonuçlandırıldı. Bunlardan 724 bin 113'ü anlaşmayla sonuçlandı. Değerlendirilen 298 bin 938 dosya ise anlaşmazlık sonucu yargıya gitti. Yani anlaşmazlık yaşayanların yüzde 71'i sorunlarını arabuluculuk sistemiyle çözdüler. Dava şartı kapsamında örnek vermek gerekirse eğer işçiyseniz yarın öbür gün işten çıkarıldığınızda davaya gidilemiyor. Önce arabulucuya gidiliyor. Üç hafta artı bir hafta süresi var arabuluculuğun. Bu sürede anlaşılamazsa dava yoluna gidiliyor" dedi.

Türkiye'nin 7 Ağustos'ta dünyada "Arabuluculuk Kuralları"nı düzenleyen Singapur Sulh Sözleşmesi'ni imzaladığını hatırlatan Öztatar, bu sözleşmenin yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini, yasalaşması halinde sistemin iç hukuka entegre olacağını söyledi. ABD, Çin, İran ve Azerbaycan gibi 51 ülke tarafından imzalanan Singapur Sözleşmesi sayesinde, arabuluculuk anlaşmalarının bu 51 ülkede geçerli olarak icra edilmesinin sağlandığını anlattı.

ISTAC, kurumlar arası anlaşmazlıkları yönlendirecek

Hakan Öztatar, ISTAC olarak tahkimle arabuluculuğu birleştiren inovatif bir çözüm olarak "Med-Arb" yöntemini devreye aldıklarını vurgularken, sistemin işleyişini şöyle anlattı:

"Açılan davalardaki 51 bin 898 dosyada anlaşmaya varılamamış, yüzde 43 'ü çözüm bekliyor. İşte hedefimiz bu yüzde 43'lük sorunlu dosyayı bu sisteme yöneltmek, ISTAC ile çözüme kavuşturmak. ISTAC olarak 'Arabuluculuk-Tahkim Kuralları'nı dünyada ilk kez 15 Kasım'da açıkladık. Med-Arb dediğimiz arabuluculuk-tahkim modelini iki aşamalı uygulamak mümkün;

"Birincisi; Arabulucu-Tahkim Şartı oluşturmak, bu şartı işletmek... Taraflar uyuşmazlıklarını ISTAC kapsamında önce arabuluculuğa yönlendirir, arabuluculukta çözümlenmezse tahkim yoluyla çözümlenmesini kararlaştırırlar. Bunun için başlangıçta yaptıkları sözleşmeye Med-Arb dediğimiz 'Arabuluculuk-Tahkim Şartı' koyabilirler. Şirketler anlaşmalarına bu şartı koyduklarında doğrudan uyuşmazlığın arabuluculuk-tahkim kurallarına göre İSTAC'da çözülmesini isteyebilirler.

"İkincisi; Ticari davalarda zaten arabulucu şartı var. Bunlardan 67.892'sini biz zaten arabulucuyla çözmüşüz. Çözemediğimiz 51 bin 898 dosya ise mevcut şartlarda bundan sonraki süreçte mahkemeye gidecekti. Biz arabulucuların yayınladığı son tutanakta yani 'Arabuluculuk Anlaşamama Tutanağı'nda arabulucuların tavsiyeleriyle birlikte bu uyuşmazlıkların ISTAC'a gelmesini sağlayacağız. Birinci şıkta daha sözleşme yapılırken Med-Arb Şartı koyacağız, uzlaşma sağlanamazsa dosya mahkeme yoluna sapmadan doğrudan ISTAC'a gelecek. İkinci şıkta ise arabuluculuk sisteminde çözemediğimiz ticari davalara son tutanakta ISTAC Tahkim Şartı koyarak İstanbul Tahkim Merkezi'ne gelmesini sağlayacağız.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, arabuluculuk ile tahkim mekanizmalarını birlikte işleterek, ticari uyuşmazlıklar için alternatif bir çözüm modelini başlattıklarını açıkladı. Akıncı, "Dünyada bunu yapan ilk tahkim kurumuyuz" dedi ve "Arabuluculuk-Tahkim" modelinin hayata geçirilmesinin ISTAC için önemli bir dönüm noktası, sıçrama tahtası niteliğinde olacak. Bu sistemin işlerlik kazanması İstanbul Tahkim Merkezi'ni uluslararası ligde üst sıralara taşıyacak" mesajını verdi.

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