22 Kasım 2018 Perşembe 15:16



22 Kasım 2018 Perşembe 15:16

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü tarafından "İştahsız Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları" paneli düzenlenecek.SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonu'nda 26 Kasım 2018 Pazartesi günü 14.00-16.00 saatlerinde düzenlenecek panelde, Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu "İştahsız Çocuklarda Tanı ve Tedavi Yaklaşımları" konusunu anlatacak.SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Funda Esin Fakılı'nın da vaka sunumları yapacağı panele, dileyen herkes davetiyesiz katılabilecek.