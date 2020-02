İstanbu enver yücel yapay zeka eğitimini anaokulundan başlatmalıyız

Yapay Zeka konferansında konuşan Eğitimci Enver Yücel, 5 yaşından itibaren anaokulundaki çocuklara yapay zekanın öğretilmesi gerektiğini söyledi. Yücel, 'Gelişen teknolojilere ülkemizin uyum sağlaması lazım. Genç nüfusumuzu artı olarak değerlendirip eğitim sistemimize yapay zekayı adapte etmemiz lazım' dedi. Bahçeşehir Koleji, Microsoft iş birliğiyle hızla değişen dünyaya ayak uydurmak için yapay zeka konusundaki gelişmelerin takip edilmesi hedefiyle 'K12'de Yapay Zeka Konferansı gerçekleştirdi. Konferansta, eğitimde yapay zeka çözümleri, önemi, yapay zeka okuryazarlığı, Türkiye 'nin nerede olduğu, dünyadan örnekler ve açıklanan raporlar ele alınarak tartışıldı.5 YAŞINDAN İTİBAREN ÇOCUKLARA YAPAY ZEKAYI ÖĞRETELİMKonferansın açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, yapay zekanın anaokullarından itibaren öğrencilere anlatılması gerektiğini dile getirdi. Yücel, 'Dünya değişiyor, teknoloji gelişiyor. Dünyanın bu gelişimiyle nasıl birlikte hareket edebiliriz, bir katkı sağlayabilir miyiz, ülkemizi hazır edebilir miyiz, bunların hepsi eğitimden geçen bir yol. Eğitimimizi, altyapımızı buna göre organize edebilirsek o zaman bir şeyden korkmamak lazım. Nüfusumuz çok genç. 2030'dan sonra yaşlanmaya doğru gideceğiz. Gelişen teknolojilere ülkemizin uyum sağlaması lazım. Genç nüfusumuzu artı olarak değerlendirip eğitim sistemimize bunu adapte etmemiz lazım. Biz kurumlarımızda 5 yaşından itibaren yapay zekanın farkındalığını anlatalım, öğretelim' diye konuştu.'YAPAY ZEKANIN DA ESİRİ OLMAMALIYIZ'Yapay zekanın her alanda olduğuna dikkat çeken Yücel, 'Oxford'da yapay zeka hukuku konulu ders ve doktora programı var. Bizim de üniversitemizde yapay zeka hukuku dersi başlayacak. Bunları yaparken insani duyguları da bir kenara bırakmamalıyız. Benim için aslolan insanın mutluluğudur. Yapay zekanın da esiri olmamalıyız. Algoritmalar bizi ele geçirmemeli. Dünya dijital diktatörlüğe doğru da gitmemeli. Teknolojinin bu kadar gelişimiyle hedefimiz önce eşitliği sağlamak olmalı. Adaleti, adil olmayı sağlamalıyız. Tüm dünya çocuklarına eşit fırsat vermeliyiz. Teknoloji bize bu gücü veriyor' şeklinde konuştu.'YAPAY ZEKA STRATEJİSİ BELİRLENİP, YATIRIM YAPILMALI'Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel ise, yapay zeka konusunun herkesin gündeminde olmasını hedeflediklerini vurgulayarak, önemine dikkat çekti. Yücel, 'Yapay zekaya yatırım yapılmalıdır, strateji oluşturulmalıdır. Her devletin yapay zeka bütçesi olmalı belki de bakanlığa bağlanmalıdır. Hem yapay zekayı üretecek insan kaynağına hem de yapay zeka araştırmalarına yatırım yapılmalıdır. Devletler gibi şirketlerin ve eğitim kurumlarının da benzer plan ve programlarının olması elzemdir' diye konuştu.'10'UNCU SINIFLARIMIZDA YAPAY ZEKA DERSİ OLACAK'Eğitim için yapay zekanın şart olduğunu vurgulayan Yücel, 'Yapay zeka eğitimde ders işlenme şeklini, kullanılan materyalleri, kitapları ve sınavları değiştirebilir, değiştirmeye de başladı. Yapay zeka için eğitim, eğitim için yapay zeka şart. Çocuklara 5 yaşından itibaren kodlama ve robotik dersleri veriyoruz. Artık endüstri 4.0, bilgisayar mimarisi, robotik gibi derslerimiz var. Önümüzdeki sene 10'uncu sınıflarımızda bir yapay zeka dersi olacak. Mümkün olduğunca yapay zekayı alt yaş gruplarına indirgemeye çalışıyoruz' dedi.'ESİRİ DEĞİL, YÖNETİCİSİ OLSUNLAR'Yapay zekanın ne olduğunun bilinmesine önemine vurgu yapan Yücel, 'Yakın gelecekte bu konu hayatımızda daha çok yer alacak. Yapay zekanın ne olduğunu üretenler kadar kullananların da ne olduğunu bilmesi çok önemli. Bunun için yapay zekayı sadece mühendislik bölümlerinde anlatmamalıyız. Anaokulundaki çocuğu da, lisedeki öğrenciye de anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki yapay zekanın esiri değil, yöneticisi kullanıcısı olsunlar' ifadelerini kullandı.20 YIL İÇİNDE BİRÇOK MESLEK KAYBOLACAKYapay zekanın her sektörde kendini yavaş yavaş göstermeye başladığını aktaran Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz de, 'Biz bundan sonra bu sistemlerin hayatımızdaki etkisini daha çok göreceğiz. Çünkü ülkelerin bunlara ilişkin stratejileri var. Dünya Ekonomik Forumu'nun ciddi raporları var. Özellikle sektörle beraber baktıklarında 20 yıl içerisinde birçok mesleğin kaybolacağını söylüyorlar ya da o mesleğin yapılış biçiminin değişeceğini tahmin ediyorlar. Bunun yanın sıra Global Rekabet Endeksi raporuna baktığımızda ülkelerin endüstri 4.0'a ne kadar yakın olduklarına ilişkin bazı boyutları ele alıyorlar. Bizim ülkemiz insan kaynağı olarak çok iyi, gencimiz çok. Ama bunun ekosistemine ilişkin kısımda eksiğimiz olduğu görülüyor' dedi.'TÜRKİYE'DE YAPAY ZEKA EĞİTİMİNİ SAHİPLENİYORUZ.'Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise, Enver Yücel öncülüğünde 'yapay zeka hareketi' başlattıklarını söyleyerek, 'Hareketin önemli bir parçası da bugün düzenlediğimiz konferanstır' diye konuştu. 'Geleceği öngörebilmenin temel şartı bugünü iyi analiz etmekten geçiyor. Geleceğin neler getireceği üzerinde çalışmaktan daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle Bahçeşehir Kolejinde bugün var olan eğitimleri geleceğin şartlarına, ihtiyaçlarına uyarlamak için çalışıyoruz.' diyen Dağ, şunları söyledi: 'Bu yıl ülkemizde bir ilki daha gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz: Türkiye'de K12 düzeyinde Yapay Zeka Okuryazarlığı eğitimi veren ilk ve tek eğitim kurumuyuz. Yapay Zeka Tabanlı Kişiye Özgü Öğrenme Platformu Metodbox ile Kişiye Özgü Öğretim Modelimizi geleceğe taşıyoruz. Oldukça önemli bu ilk adımların zenginleşerek çoğalması için çalışan büyük bir eğitim ailesiyiz. Bu güvenle de Türkiye'de yapay zeka eğitimini sahipleniyoruz.?