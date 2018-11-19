İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 1 Aralık'ta Başlıyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:32



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:32

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, 1 Aralık'ta başlıyor.İçeriği ile diğer Halk Müziği festivallerinden ayrılan İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında, İspanya, İran, Kore, Azerbaycan ve Türk Halk Müzikleri müzikseverlerle buluşacak. Homayoun Shajarian, Paco Pea, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur & İsmail Hakkı Demircioğlu, Yavuz Bingöl festival kapsamında sahne alacak isimler arasında yer alıyor. Festival İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu başta olmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüsleri dahil 4 farklı mekanda düzenleniyor. 5 Aralık'ta sona erecek festival kapsamında, 35 konser gerçekleşecek. Festivalin içeriği ise Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandı.İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, içeriği açısından diğer Halk Müziği festivallerinden ayrılıyor. Bu festivalde, esin kaynaklarını ulusların duyuş, düşünüş ve yaşayış biçimlerinden alan Halk Müziği aracılığıyla, birçok kültür bir araya geliyor. Dinleyiciler festivalde ülkemizin farklı yörelerinden doğan Halk Müziği dışında İspanya, İran, Kore ve Azerbaycan geleneksel müziklerini de çağdaş yorumlarla dinleme imkanına sahip olacak.3 kampüste 27 konserİstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu dışında İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi kampüslerinde 3 günde 27 konser gerçekleşecek. Kampüslerde konserler 3 Aralık Pazartesi başlayacak ve 5 Aralık'ta sona erecek. Kampüs konserlerine katılım ücretsiz olacak.Halk müziğimizin en güzel örnekleriyle gençleri buluşturacak isimler ise şunlar: "Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Kubat, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Zara, Resul Dündar, Elif Buse Doğan, Gülşen Kutlu, Apolas Lermi, Ümit Yılmaz, Çiğdem Elmas, Aykut Aslan, Oğuz Aksaç, Ünal Zorluer, Ayfer Vardar, Emel Tasçıoğlu, Erol Parlak & Sinan Ayyıldız, Okan Murat Öztürk, Nahide Babashlı" İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kampüs konserlerinde ayrıca Taksim Trio, 5 Quartet ve Türküler Bizi Anlatır müzik grupları da yer alacak.CRR'de Uluslararası Halk MüzikleriMugam & CazFestivalin açılışı, İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 1 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00'de Aziza Mustafa Zadeh'le yapılıyor. Zadeh, Sıradışı sese sahip Zadeh, mugam olarak bilinen geleneksel Azeri müziğini klasik müzik ve cazla harmanlıyor. Daha önce de CRR sahnesinde unutulmaz konserlere imza atan Aziza Mustafa Zadeh, prestijli festivallerin aranan isimlerindenAnadolu'nun Kadim MüzikleriFestivalin ikinci günü müzikseverleri iki unutulmayacak konser bekliyor.Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu duo olarak verecekleri konserde, kadim Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarla sahne alacaklar. Konser saat 20.00'de başlayacak. Oğur ve Demircioğlu performanslarını "bir birlikte hatırlama çabası" olarak görüyorlar.Endülüs'te Şekillenen MüzikİBB CRR Konser Salonu aynı akşam saat 21.00'de efsanevi flamenko gitarist ve bestecisi Paco Pea'nın performansına sahne olacak. Pea'ya, dansçı, gitarist ve şarkıcılardan oluşan topluluğu eşlik edecek. Flamenco Araplar, Berberiler, Çingeneler ve Yahudiler gibi birçok toplum ile yoğun bir kültürel etkileşim süreci sonucu Endülüs bölgesinde şekillenmiştir.Efsanenin Efsane Oğlu: Homayoun Shajarian İlk Kez İstanbul'daSazı, sözü ve avazı ile Pers Klasik Müziği'nin efsane ismi Mohammed Reza Shajarian'ın oğlu Homayoun Shajarian (Hümayun Şeceryan) İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında 3 Aralık'ta CRR'de ilk kez İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.Ülkemizde büyük hayran kitlesi bulunan Shajarian, babasından kopyaladığı ses kalitesi ve müthiş gırtlak üslubuyla tanınıyor. Homayoun Shajarian Farsça'nın zarif şiirlerini ve İran'ın geleneksel müziğini modern müzikle birleştiren bir isim.Tutkulu ve Sürükleyici Bir Müzik TiyatrosuFestivalin 4. günü Kültür Bakanlığı İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu'nun konseriyle, saat 20.00'de başlayacak. Topluluk Halk Müziği'ni modern müzik ve batı enstrümanlarıyla birleştirdikleri bir repertuvarla sahne alacak.Müzikseverler aynı akşam saat 21.00'de, CRR sahnesinde, Kore geleneksel müziğini çağdaş bir tutum ve estetikle birleştiren HONA Korea Music Ensemble'ı dinleme imkanına sahip olacak. Hona gayageum (zither), piri (obua), saenghwang, ajaeng, kkwaenggwari, gibi çeşitli geleneksel enstrümanları kullanan 4 çok yönlü sanatçıdan oluşuyor. Her biri kendi enstrümanlarında mükemmel solist olan HONA'nın üyeleri şaman müziğinden esinleniyor ve Kore geleneksel müziği gugak üzerine çalışıyorlar. Performanslarında doğaçlamayı tercih eden topluluk, sahnede görsel imgeler içeren tutkulu ve sürükleyici bir müzik tiyatrosu yaratıyorlar.Kapanış Yavuz Bingöl'denFestivalin son günü olan 5 Aralık'ta Türk Halk Müziği tutkunlarını iki konser bekliyor.Saat 20.00'de gerçekleşecek ilk konser "İrfani Türküler" başlığını taşıyor. Konserde Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, Ümit Yılmaz, Ertan Tekin ve Erdinç Aksaç Anadolu kültürünü en iyi şekilde ifade eden türkülerle sahne alacak.İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 5 Kasım akşamı saat 21.00'de başlayacak "Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları" konseri ile sona erecek. Bingöl konserde, Türk Halk Müziği repertuarına kazandırdığı eserleri günümüzde müzik araştırmacı ve icracılarına kaynak teşkil eden Seyit Meftuni ve THM repertuvarına pek çok eser kazandıran Aşık Beyhani'yi eserleriyle yad edecek.Yavuz Bingöl'ün konser konukları ise Oğuz Aksaç, Elif Buse Doğan, Fadime Satılmış ve Aykut Aslan olacak. Sanatçılara oda orkestrası eşlik edecek. - İSTANBUL