İstanbul 1. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali"

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:34



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:34

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonu tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek İstanbul "Uluslararası Halk Müzikleri Festivali", 1 Aralık'ta başlayacak.Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, 5 gün boyunca devam edecek festivalde, 4 farklı mekanda 35 konser müzikseverlerle buluşacak.Festival kapsamında İspanya, İran, Kore, Azerbaycan ve Türk Halk Müzikleri dinleyicilerin beğenisine sunulacak.Festivalde ayrıca aralarında Homayoun Shajarian, Paco Pena, Aziza Mustafa Zadeh, Hona, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, Yavuz Bingöl, Mustafa Keser, Bedia Akartürk, Kubat, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Zara, Resul Dündar, Elif Buse Doğan, Gülşen Kutlu, Apolas Lermi, Ümit Yılmaz'ın bulunduğu birçok isim yer alıyor.Festival, başta İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu olmak üzere İstanbul Teknik, Yıldız Teknik ve İstanbul Üniversitesi kampüslerinde gerçekleştirilecek.Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından içeriği hazırlanan festival, 5 Aralık'ta sona erecek.