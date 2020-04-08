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İSTANBUL 120 bin kaçak maske ele geçirildi

120 bin kaçak maske ele geçirildiİSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan ve tüm dünyada vaka sayısı artan koronavirüse karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu.

08.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:37
120 bin kaçak maske ele geçirildi
İSTANBUL, (DHA) - Eyüpsultan Belediyesi, küresel çapta bir krize yol açan ve tüm dünyada vaka sayısı artan koronavirüse karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarına aralıksız devam ettiğini duyurdu. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, bu kapsamda yetkililerle birlikte gelen ihbarları değerlendirmeye aldı. Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'ndeki bir iş merkezinde kaçak maske imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
120 BİN KAÇAK MASKE ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Eyüpsultan Zabıta ekipleriyle birlikte iş yerini denetledi. Denetimde 20 bin kullanıma hazır maske ile 100 bin dikime hazır toplam 120 bin maske ele geçirildi. Kaçak maske üretimi yapan ruhsatsız iş yeri, Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. İSTANBUL 120 bin kaçak maske ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Eyüpsultan Belediyesi, Zabıta, DHA, Güncel
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