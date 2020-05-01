Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı.

01.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:03
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 3 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde sabah saatlerinde güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı.
Denetleme yapan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri denetimlerde sürücülerle arasındaki sosyal mesafeyi koruyabilmek için ehliyet ve ruhsatları almayı sağlayan tutma aparatı kullandı. Polis ekipleri sürücülerin ehliyet ve izin belgelerine yaklaşık 1 metre boyundaki aletle alarak kontrol etti. Ekipler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Sokağa çıkma yasağından muaf olan vatandaşların geçişlerine izin verildi. Köprüdeki denetimler havadan da görüntülendi. İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ’NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk’ten ’Adada namaz kılınıyor mu?’ sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye’den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Haberler››Güncel››İSTANBUL-15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDEKİ DENETİMLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:26: Eskişehir'in Taksim Meydanı bu yıl sessizliğe büründü - Haber 13:26: Amasya'nın Sığırçayı köyü, karantinaya alındı - Haber 13:26: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 1 Mayıs mesajı Açıklaması - Haber 13:26: Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Asad Kaiser'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haber 13:26: Güzeldere ovasındaki menderesler - Haber 12:35: Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı - Magazin 12:27: Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü - Haber 11:36: Cezaevlerindeki görüşler ve nakiller 15 Mayıs'a kadar ertelendi - Haber 10:00: Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu - Haber 11:55: İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor - Haberler