15.07.2019 12:22
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İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI'NA ZİYARETÇİ AKINI

İSTANBUL - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğruyor.

15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Üsküdar'da bulunan Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğruyor.
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde çok sayıda kişi, Üsküdar Beylerbeyi'nde bulunan Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.  Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı. Vatandaşlar burada şehitler için dua etti.  Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek anıtın yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Gazi olduğunu söyleyen Recep Safi, "Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Geldik ziyaretimizi yaptık. Allah'ım bir daha ülkemizi böyle hainlerle sınamasın" dedi.
Tokat Onbeşli Torunları Dernek Başkanı Saffet Gümüş ise Türk bayrağı ile burada nöbet tutacağını belirterek, "3 yıl önce bayrağımıza, mabedime saldırdılar. Allah bir daha böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Şehitler anıtından görüntü
-Ziyarete gelenlerden görüntü
-Dua edenlerden görüntü
-Fotoğraf çekenlerden görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Türk bayrağı ile nöbet tutan bir vatandaş ile röp
-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA
Üsküdar, Güncel

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