İstanbul-17 yaşındaki kıymet'e kadavradan nakil

Henüz 12 yaşındayken diyaliz tedavisiyle tanışan 17 yaşındaki Kıymet Yılmaz, 3 yaşındaki kadavradan alınan böbrekle yeniden doğdu. Hastalığı nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Kıymet'in şimdiki hedefi okuluna devam edip aşçı olmak. İstanbul 'da yaşayan Fesih Yılmaz'ın (45) 7 çocuğundan biri olan Kıymet Yılmaz'a bundan tam 5 yıl önce böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Bir süre hastanede ilaç tedavisi gören Kıymet, sonuç alınamayınca periton diyalizine yönlendirildi. 9 aylık tedavinin ardından hemodiyaliz tedavisi görmeye başlayan genç kız, haftanın 3 gününü diyaliz merkezinde geçirmeye başladı. Beyne giden kan be oksijen akımının durması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki erkek bebeğin ailesi tarafından bağışlanan böbreği, Sağlık Bakanlığı Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'nde böbrek bağışı için 5 yıldır bekleyen Kıymet'e nakledildi. Prof. Dr. Murat Tuncer ve ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille hayata tutunan Kıymet Yılmaz, sağlığına kavuştu.

"BAĞIŞCI AİLEYE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Tedavisi nedeniyle eğitimine dahi ara verdiğini ve çocukluğunu yaşayamadığını söyleyen Kıymet Yılmaz, "Hayatta çok kısıtlamalarım oldu. Parka gidip yaşıtlarım gibi oyun oynayamıyordum. 12 yaşında okulu bırakmak zorunda kaldım. Süreç çok zordu ve ben hiçbir zaman böbrek çıkmayacak zannediyordum. Diyaliz tedavisi için hastaneye gittiğimde etrafımda hep yaşlıları görüyordum. Yıllardın böbrek beklediklerini söylüyorlardı. Ameliyata girene kadar böbrek nakli olacağıma inanamadım. Böbreğin 3 yaşındaki çocuktan alındığını öğrenince çok duygulandım. Çocuklarının organlarını bağışladıkları için o aileye de çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"OKULUMA DEVAM EDECEĞİM"

Çocukluğundan birçok şeyi artık yerine koyamayacağını ancak hayatta hedefleri olduğunu söyleyen Kıymet, "Okuyacağım, okuluma devam edeceğim. Çok istediğim bir meslek var. Aşçı olmak için uğraşacağım. Bunun yanın sıra işaret dili eğitimi alacağım. Yüzme yasaktı, enfeksiyon kaparım diye denize dahi giremiyordum. Bol bol denize gitmek istiyorum. Yüzmek hep içimde kalan bir duyguydu. Bu hedeflerimi gerçekleştireceğim" diye konuştu.

"ORGANLAR TOPRAK ALTINDA ÇÜRÜMESİN"

Kıymet, son olarak organ bağışına dikkat çekerek, "Organların çürümesini, toprak altında yok olmasını istemiyorum. Organlar herkese can olsun ve hayat kurtarsın. Bu zamanda organ bağışı gerçekten çok az. Benim tek isteğim organların bağışlanması. Çocukların hayatı kurtulsun istiyorum. Onlar da benim gibi mutlu olsunlar" çağrısında bulundu.

"AİLECEK ORGANLARIMIZI BAĞIŞLAYACAĞIZ"

Kıymet'in yaşadıklarından sonra organ bağışı konusunda daha da bilinçlendiklerini anlatan baba Fesih Yılmaz, ailecek organlarını bağışlayacaklarını söyledi. Yılmaz, "Yıllarca hastane hastane gezdik. Ardından kadavra listesine yazıldık. Kızım sonunda nakil oldu. İnsan böbreğe ihtiyacı olduğunda önemini anlıyor. Bu 5 yıl kızım için adeta bir ömürdü. Sabahın 6'sında diyalize gider yorgun argın oradan dönerdi. Okulunu okuyamadı, yaşıtlarından geri kaldı. Başa gelmeden, acıyı çekmeden bilinmiyor. O yüzden herkese organlarını bağışlamasını tavsiye ediyorum. Biz de daha önce organ bağışında bulunmamıştık ama bugün için organ bağışında bulunmayı düşünüyoruz. Çocuklarıma bunu anlatıyorum. Organ bağışında bulunmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR İNSAN 8 CANI KURTARIR"

Medicana Sağlık Grubu Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer ise Kıymet gibi gençlerimiz için organlarınızı bağışlayın çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Kıymet'i hastaneye çağırdığımızda çok heyecanlı bir geceydi. Kıymet 17 yaşında ve kadavradan başka organ şansı olmayan bir genç kızdı. Kıymet ve onun gibi birçok genç de esasında bu tür mucizeleri bekliyor. 3 yaşında hayatını kaybeden çocuğumuzun organının Kıymet'in içinde büyümesi bu gençlerin hayata tutunmasını sağlıyor. Rakamlara baktığımızda günde 26 diyaliz hastası kaybediyoruz. Geçen yıl toplam rakam 10 bin diyaliz hastasıydı. Bu sebeple Kıymet ve onun gibi genç için lütfen organlarınızı bağışlayın. Birinci önceliğimiz kadavradan nakil sayısını artırmak. Beyin ölümü tanısı ve aile bağışı oranlarını artırmak. Çünkü yıl içinde çok sayıda insanımız hayatını kaybediyor. Kadavraların organlarını kullanabilirsek bir insan 8 kişinin hayatını kurtarır. Kıymet'te olduğu gibi küçücük bir organdan çıkan bir böbrek bir başka genç bedende büyüyor. O nedenle kadavra nakli bizler için çok önemli."

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ercüment Gürlüler operasyon hakkında şunları anlattı:

"3 yaşındaki çocuktan aldığımız böbrek Kıymet'in karnında gelişmeye devam edecek. Böbreği bundan sonra büyütecek olan Kıymet olacak. Yaklaşık 2 yıl sonra normal böbrek büyüklüğüne ulaşacak. Böbrek ilk aldığımızda 7-7.5 santimetre civarındaydı. Muhtemelen 2 yıl sonunda normal değer olan 12 santimetreye kadar ulaşacak. Diyaliz hayatı kurtaracak bir tedavi değil geçici bir çözüm. Diyalizle gidilebilecek süre hayatı yüzde 10 kadar kısaltıyor. Ama hastamız nakil sonrası yaşıtları gibi hayatına devam edecek."

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu ise Kıymet'in kreatinin değerlerinin kendi yaşıtlarına ulaştığını belirterek, "Hatta birçok yaşıtından bile daha iyi bir değerde diyebiliriz. İlaçlarını düzenli kullandığında da böyle devam etmesini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kıymet'in hastane odasından detayları

-Kıymet ve babasından detaylar

-Kıymet Yılmaz'ın röportajı

-Baba Fesih Yılmaz'ın röportajı

-Prof. Dr. Murat Tuncer'in röportajı

-Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ercüment Gürlüler röportajı

-Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Kadıoğlu röportajı

-Doktorlar ve Kıymet'in detayları

- İstanbul