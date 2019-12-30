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İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da yapıldı

İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da gerçekleşti.

30.12.2019 10:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:20 İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da yapıldı
2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı Eyüpsultan'da gerçekleşti.

İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları Toplantısı, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in ev sahipliğinde Eyüpsultan'da gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Deniz Köken ile birlikte Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı.

Pierre Loti'de düzenlenen toplantıda Başkan Köken, Eyüpsultan ilçesinde yapılan çalışmaları ve vizyon projeleri anlattı. Toplantıda ayrıca İstanbul 2. Bölge Belediye Başkanları, ilçelerinde yapacakları çalışmalar ve hazırlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu. - İSTANBUL

Cengiz Ergün, Zeytinburnu, Deniz Köken, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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