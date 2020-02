İstanbul-2. engelsiz mikrofon ödülleri sahiplerini buldu

2. Engelsiz Mikrofon Ödülleri sahiplerini bulduOsman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? İKİNCİ Engelsiz Mikrofon ödülleri sahiplerini buldu. Bir milyondan fazla katılımcının oy kullandığı yarışmanın kazananını engelli vatandaşlar belirledi.15 bin engelli vatandaşın oy kullandığı yarışmanın ödül törenine engelli vatandaşlarla çok sayıda radyo spikeri katıldı. Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği 2. Engelsiz Mikrofon ödülleri sahiplerini buldu. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen yarışmanın ödül töreni renkli görüntülere sahne oldu. Bir milyondan fazla vatandaş oy kullanarak yarışmanın finalistlerini belirledi. 15 binden fazla engelli vatandaş, finale kalan radyoculara oy vererek ödül sahiplerini belirledi. Radyo, televizyon, sanat ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı ödül töreninde Radyo D'den Hilal Özgani, Polat Labar ve Eftelya'nın yanı sıra yirmi dört kategoride kırktan fazla ödül dağıtıldı. Muzaffer Badıllı, Murat Siydam, Ender Uslu gibi yaşamını yitiren radyocularında anıldığı yarışmada Engelsiz Saygı Ödülü'ne ise 2017 yılında hayatını kaybeden İbrahim Erkal layık görüldü. Erkal'ın ödülünü eşi Filiz Erkal aldı.BAŞKAN ÇAĞIRICI : 'ENGELLİLERİN VERDİĞİ DESTEK HEYECANIMIZI ARTIRDI'Ödül törenine katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelli vatandaşların kazananlarını belirlediği yarışma düzenlediklerini belirtti. Engelli vatandaşların desteğini almanın heyecanlarını artırdığını söyleyen Başkan Çağırıcı, 'Bağcılar Belediyesi olarak herkese ve her kesime hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Tabi ki Bağcılar'da özel insanlar var. Pozitif ayrımcılık yaptığımız kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz var. Bugün de engellilerimizle alakalı çok güzel ve farklı bir programda birlikteyiz. Engelsiz mikrofon ödülleri. Burada çalışmaların taçlandığı bir etkinlik olarak biz bunu görüyoruz. Radyocu dostlarımız, radyo dinleyicileri tarafından ilk üçe giren radyolar ve radyo programlarını burada hizmet alan engelli dostlarımızla seçmiş olduk. Onlara burada ödüllerini vereceğiz. 1 milyon 300 bine yakın oy kullanılmış. Bu da şunu gösteriyor ki program amacına ulaşmış. Ben, ödül alacak olan her kurum ve kişileri tebrik ediyorum. Onların vermiş olduğu destek bizim heyecanımızı artırdı. İnşallah daha güzel hizmetlerde bir arada olacağız' şeklinde konuştu.HİLAL ÖZGANİ : 'ENGELSİZ BİR DÜNYADAYIZ'Törende ödül alan Radyo D Spikeri Hilal Özgani, ödül alacağını düşünmeden programa geldiğini söyledi. Engelli vatandaşların oylarıyla ödülü almanın mutluluk verdiğini de sözlerine ekleyen Özgani, 'Aslında tüm ekip arkadaşlarımla güzel bir akşama ekip olarak geldiğim ve çok da ödül beklediğimi düşünmediğim akşamdı. Hani hep öyle olur ya, çok sürpriz oldu ve çok heyecanlıyım şu anda. Özellikle 15 bin engelli arkadaşımızla birlikte 1 milyon 286 bin kişinin oy kullanarak ödülüne layık olmak benim için çok önemliydi. Engelsiz bir dünyadayız. Hiçbir şeye engel yok. Hepsini çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum, yaşasın ödülüm' diye konuştu.UMUT ÖZTÜRK : 'RADYO, ENGEL TANIMIYOR'Juri özel ödülüne layık görülen radyo spikeri Umut Öztürk, Bağcılar Belediyesi'ne böyle bir etkinlik yaparak kendilerini engelli vatandaşlarla bir araya getirdiği için teşekkür etti. Radyonun engel tanımadığını vurgulayan Öztürk, 'Öncelikle Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Lokman Çağırıcı'ya ve ekibine. Aynı zamanda engel tanımadan hayata sıkı sıkıya tutunan canlara teşekkür ediyoruz. Engel tanımıyoruz, çünkü muhabbetle hayata tutunuyoruz. Radyo aşkını yaşatıyoruz kalplerde ve gönüllerde. Her yıl böylesine güzel organizasyonlara imza atıyor Bağcılar Belediyesi. Biz bugün misafiriyiz. Bugün ödüller kimlerin olacak ama ödül kazanıp kazanmamaktan ziyade insanların kalbinde yer edinmek en önemlisi. Aşk, radyo engel tanımıyor. Biz bu aşkı yaşamaya devam ediyoruz' dedi.