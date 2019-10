İstanbul-200 metrekarelik mağazada kasa yok; 50 milyon ürün var

200 metrekarelik mağazada kasa yok; 50 milyon ürün varSelin GÜRSEL ? Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA) - DEFACTO, akıllı mağaza konseptiyle perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük ediyor. Dijital ekranlar ile 50 milyon ürüne ulaşılabilen bu yeni mağazada kasa yok, müşteriye yardımcı olan robotlar var.DeFacto, mağazacılık alanında yeni bir dönem başlattı. Perakende ve hazır giyim sektörünün dijitalleşmesine öncülük etme hedefiyle yola çıkan şirket, İstanbul Akasya AVM'de açtığı yeni akıllı mağazasıyla bir ilki gerçekleştirdi. Ziyaretçiler, dünyanın en akıllı moda mağazasında robot satış danışmanları ve akıllı aynalar sayesinde hızlı ve kolay bir alışveriş deneyimleyebilecek.Bu yolculuğa 15 yıl önce başladıklarını ifade eden DeFacto Genel Müdürü İhsan Ateş, 'Global bir marka olma vizyonuyla yola çıktık. Bugün 30 ülkede 500'den fazla mağazamızla ve 14 binden fazla çalışanımızla büyük bir aile olduk. ve yolumuza büyüyerek devam ediyoruz. Markayı kurduktan kısa bir süre sonra Teknopark'ta DeFacto Teknoloji'yi kurduk. Bu şirketimizde 100'den fazla mühendis çalışıyor ve bu mühendisler bugüne kadar şirkette kullandığımız iş modelini yazdı, birçok yazılım geliştirdi ve yapay zeka alanında birçok proje geliştirdi. Yani moda üreten bir şirket olduğumuz kadar teknoloji üreten bir şirket de olduk' dedi.DÜNYADA BİR İLKFirma olarak dünya çapındaki moda perakendesinin dijitalleşmesine liderlik etmek istediklerini kaydeden Ateş, 'DeFacto Akıllı Mağaza ile dünyanın en akıllı moda mağazasını açtık. Biliyorsunuz, müşterilerimiz dijital deneyim yaşamaktan da hoşlanıyor ama yine de 'mağazada deneyeyim, dokunayım, ne aldığımı iyi bileyim' gibi kaygıları da var. Biz bu mağazada aslında online deneyimle normal mağaza deneyimini birleştirdik. Türkiye'de ilk defa moda sektöründe dijital akıllı bir mağaza açılıyor? diye konuştu.Bu proje için 3 farklı amacın olduğunu da belirten Ateş, 'Bu konsepti hedeflediğimiz verimliliğe getirip dünyanın her yerinde uygulamak istiyoruz. Mevcut mağazalarımızda, buradan edindiğimiz deneyimlerle dijital dönüşümü yapmak istiyoruz. E-ticaretin tanıtımını yapmak istiyoruz. ve günün sonunda dünyada perakendenin dijitalleşmesine liderlik eden markalardan biri olmak istiyoruz' dedi.KASA YOK, POŞET YOKYeni nesil bu mağazada olmayanlar hakkında bilgi veren DeFacto Teknoloji'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Gürer, 'Burada kasa yok, müşterilerimiz self servis ödeme yapıyorlar. Depo yok, stok yok. Müşteriler gelip burada ürünlere dokunuyorlar ama arka tarafta markanın tüm mağazalarında ve depolarında olan 50 milyon adet ürünü buradan alabiliyorlar. Yani 50 milyon ürünü bu 200 metrekarelik mağaza sığdırdık diyebiliriz. Dolayısıyla online stok kullanıyoruz. Poşet yok, çanta taşımak yok. Alışveriş kolaylığı için dijital bir alt yapı hazırladık' diye konuştu.AKILLI SOYUNMA KABİNİ VAR'Herkesin self servis alışveriş yapabildiği kiosklarımız var' diyen Gürer, 'Hiç kimse kredi kartı bilgilerini girmiyor. İnternetten alışverişi yapıp, tıpkı marketteki gibi pos makinesine kartınızı takarak ödeme yapıyorsunuz. Böylece güvenli ödeme yapmış oluyorsunuz. Akıllı soyunma kabinlerimiz var. Burada RFID teknolojisini kullanıyoruz. Siz bir ürünle kabine girdiğiniz zaman hangi ürünün hangi bedeniyle girdiğiniz takip ediliyor. Siz kabinden çıkmadan farklı beden, renk veya ürün talep edebiliyorsunuz. Soyunma kabini deneyimini kolaylaştırdık' ifadelerini kullandı.YERLİ YAZILIMLAR KULLANILIYORBu yeni teknolojinin stok sayımında da kullanıldığını ifade eden Gürer, 'RFID teknolojisi ile biz 5 dakika içerisinde bütün mağazanın stoğunu doğru bir şekilde sayabiliyoruz. Mağaza bir alarm istasyonu yok. Fakat yine RFID sistemi sayesinde, biri ürünle birlikte mağazadan çıktığı zaman danışmanlarımıza alarm geliyor. Dijital raf etiketlerimiz var. Tüm etiketleri online olarak değiştirebiliyoruz. Ücretsiz internet hizmetimiz var müşterilerimiz istediği gibi kullanabiliyor. Kiosk yazılımı, arka taraftaki bu tüm DeFacto mağazalarını birleştirdiğimiz tüm yazılımları firma mühendisleriyle geliştirdik. Yerli yazılım kullanıyoruz' dedi.ROBOTLAR YÖNLENDİRİYORAkıllı Mağaza'da alışveriş yapmak isteyenleri robot satış danışmanları karşılayacak ve sistemi nasıl kullanacakları konusunda yönlendirecek. Kullanıcılar satın almak istedikleri ürünü kabinlerdeki akıllı aynalar sayesinde kolayca inceleyebilecek. Ayrıca o ürünün farklı beden ve renk seçeneklerinin dijital kopyalarına bakıp, istedikleri kıyafeti üzerinde görebilecekler. Bu sayede hem dijital alışveriş deneyimi yaşayacak hem de anında istediği ürüne dokunma, deneme ve iletişim kurma imkanını bulacak.Ayrıca akıllı mağazada herhangi bir kasa noktası olmayacak. Müşteriler ödemelerini otomatik check-out veya kiosk'lardan yaparak, ürünleri satın alabilecek. Satın aldıkları ürünleri bir gün içerisinde kargo ücreti ödemeden ve poşet taşımadan tercih ettikleri adresten teslim alabilecekler. Ek olarak bir saat sonra başka bir DeFacto mağazasından da teslim alma imkanına sahip olacaklar. Mağazaların hiçbir noktasında kağıt kullanılmayacak, böylece doğal kaynaklar da korunacak.