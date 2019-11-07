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İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı.

07.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:38 İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı yapıldı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı. 

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.UEFA yetkilileri tarafından bir sunumun da yapıldığı toplantıda, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak finalde alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlık çalışmaları değerlendirildi.



Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Riva, Spor

Kaynak: DHA

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