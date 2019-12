İstanbul '2050 yılında 6,5 milyar insan şehirlerde yaşayacak?

?2050 yılında 6,5 milyar insan şehirlerde yaşayacak? Gökçe KARAKÖSE-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- Bu yıl 'yükselen şehir' temasıyla gerçekleşen 6. Genç Diplomatlar Konferansı'nda dünyanın problemlerine çözümler arandı. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, '2050 yılında dünya nüfusunun 3'te 2'sinin şehirlerde yaşayacağı ön görülüyor, bu da 6,5 milyar insana denk geliyor. Gençlerimizin sürdürülebilirlik konusunda çalışması her gün daha da önem kazanacak' dedi.Bahçeşehir Koleji her yıl düzenlediği Genç Diplomatlar Konferansı'nın 6'ncısını bu yıl Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden olan 'yükselen şehirler' temasıyla gerçekleştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferansa kolejin tüm kampüslerinden yaklaşık 120 öğrenci katıldı. 2 gün süren konferansta, delegeler halinde konuşma yapan ve dünyanın farklı şehirlerini temsil eden öğrenciler, şehirde ulaşım, şehirde süreklilik ve şehirde kültür gibi sorunlara çözüm yolları aradı."İYİLİK VE DUYARLILIĞI ÖNEMSİYORUZ""Biz öğrencilerimizin iyi ve duyarlı insan olmalarına çok önem veriyoruz" diyen Özge Aslan, "Şehirleşmenin yarattığı sorunların önüne geçmek için sürdürülebilir kaynaklara yönelmek çok önemli. Öğrencilerimiz 2 gün boyunca şehirleşmenin getirdiği sorunlara çözümler üretmek için bir araya geldiler, fikirlerini paylaştılar. Kaynaklarımızı sınırsız gibi harcıyoruz ancak kaynaklarımız sınırlı. Türkiye'de STEM eğitiminin öncülüğünü yapan bir kurum olarak öğrencilerimizi çok yönlü bireyler olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz de mühendislik, fen, matematik, mimari ve sanat disiplinlerinden yararlanarak sorunlara çözüm üretiyorlar.? ifadelerini kullandı."DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 50'Sİ ŞEHİRLERDE YAŞIYOR"Dünya nüfusunun yüzde 50'sinin şehirlerde yaşadığını belirten Aslan, "2050 verilerine baktığımızda ise bu oranın 3'te 2'ye çıkacağı ön görülüyor. Bu da bakıldığında 6,5 milyar insana denk geliyor. Bu kadar çok insanın şehirlerde yaşaması da barınma, eğitim, çevre ile ilgili birçok problemle karşılaşabileceğimizi gösteriyor" dedi.'ULAŞIM VE SÜREKLİLİK EN BÜYÜK SORUNLARIMIZDAN"Şehirde ulaşım, şehirde süreklilik ve şehirde kültür temaları üzerinden her şehrin delege gruplarının olduğu konferansın koordinatörlerinden Boran Uça ise, şöyle konuştu:'Her delege grubu dünyanın bir şehrini temsil ediyor. Temsil ettikleri bu şehirlerin problemlerini bulup o problemlere burada çözüm arıyorlar. Buradaki 120 öğrenci kendi buldukları ayrı çözümleri ortak bir akılla genel bir bildirgeye dönüştürüyorlar. Dünyamızın problemlerine Türk gençleri olarak burada çözüm buluyoruz. Bu çözümleri bulurken, birlikte çalışmayı da öğreniyoruz. Temsil ettiğimiz şehirler çoğunlukla başkent ya da ülkelerin büyük kentleri oluyor. Ulaşım konusunda trafik sıkıntıları çok fazla gördüğümüz bir problem. Aynı zamanda süreklilik konusu var. Dünyamızın azalan kaynaklarından dolayı yine süreklilik bölümünde de çok fazla yenilenebilir enerji kaynakları bizim için önemli oluyor.'