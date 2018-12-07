İstanbul- 3 Patencinin Otobüsün Arkasındaki Tehlikeli Yolculuğu

İstanbul Eyüp
'te patenli 3 genç İETT
otobüsüne tutunarak, yolculuk yaptı. Patencilerin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameraları tarafından kaydedildi.
Eyüp, sahil yolunda seyir halindeki Hamidiye
Mahallesi- Eminönü
seferi yapan 44 B numaralı İETT otobüsünün arkasına patenli 3 genç takıldı. Otobüse tutunarak, yolda ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Hem kendilerini hem de trafiktekileri tehlikeye atan patenliler bir süre sonra gözden kayboldu.
Eminönü,Eyüp,İstanbul
07 Aralık 2018 Cuma 11:10