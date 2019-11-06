Haberler » Güncel » İstanbul-4 kardeşin şüpheli ölümü alışveriş yaptıkları bakkal konuştu

İstanbul-4 kardeşin şüpheli ölümü alışveriş yaptıkları bakkal konuştu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAFatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu.

06.11.2019 08:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 08:06
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Fatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi konuştu.
"ARKADAŞI 'TELEFONU KAPALI' DEDİ, 155'İ ARADIK"
DHA mikrofonlarının sorularını yanıtlayan Yusuf Deniz, en son Cumartesi müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.
"MAAŞIMA HACİZ KOYDULAR' DEDİ"
Konuşmasını sürdüren Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" dedi.
İstanbul-4 kardeşin şüpheli ölümü alışveriş yaptıkları bakkal konuştu

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
08:43 4 kardeşin şüpheli ölümü: Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu
08:41 4 KARDEŞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI BAKKAL KONUŞTU
08:39 Terör örgütü YPG, Güvenli Bölge'den çekilmiyor! Yığınak yapmaya başladılar
08:39 Gençler şehre renk katıyor
08:31 Dev bal kabaklarının minyatürleri büyük rağbet görüyor
08:01 ABD askerlerinin Bağdadi'nin yanından kurtardığı Yezidi genç kız yaşadıklarını anlattı: Aylarca tecavüzüne uğradım
08:00 Siyanürle intihar eden 4 kardeşin alışveriş yaptığı bakkal konuştu: Maddi sıkıntıları vardı, maaşlarına haciz konulmuştu
07:14 İngiltere'de parlamento feshedildi
00:56 "KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü
00:40 Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yasalaştı: Yönetmeliğe aykırı balık avlanması durumunda uygulanan para cezaları artırıldı
6.11.2019 08:44:43