Haberler » Güncel » Haber

İstanbul 5,8 ile sarsıldı

İstanbul 5,8 şiddetindeki depremle sarsıldı.

26.09.2019 14:35
İstanbul 5,8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Deprem Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana geldi. Vatandaşlar sokağa döküldü.
İstanbul yine depremle sarsıldı. 5,8 şiddetindeki deprem büyük paniğe yol açtı. AFAD, depremin Silivri açıklarında 7 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Depremin verdiği hasarın boyutları henüz belli olmazken vatandaşlar sokağa döküldü.
(Murat Delice - Emrah Kuş - Melike İnal - Yusuf Eker - Erdal Can İçelli - Volkan Kayalar - Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)
İstanbul 5,8 ile sarsıldı

İstanbul, Silivri, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Deprem istanbul havalimanı'nda paniğe neden oldu
16:52 İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi ağır yaralandı
16:52 Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
16:52 Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki deprem marmara ve ege'yi salladı (6)
16:52 Kaymakam Pişkin, arıcılarla bir araya geldi
16:52 İstanbul'da deprem kamerada 11 (bayrampaşa'da işyerinde deprem anı)
16:52 Metro Coğrafi İşaretler Müdürü Uluşan, Başkan Çatal'ı ziyaret etti