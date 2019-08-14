İSTANBUL-5 YIL ÖNCE GUİNNES'E GİREN VAN KAHVALTISI İÇİN UNESCO ATAĞI

VAN'da 5 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımı ile Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren geleneksel "Van kahvaltısı"nın UNESCO insanlığın somut olmayan kültüre mirası listesine alınması için başlatılan çalışmalar hızlandırıldı.

Van'ın mutfak kültüründeki ünü ülke sınırlarını aşan Van kahvaltısının UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alınması amacıyla bir süre önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından çalışma başlatıldı. İki kuruluş Van ile özdeşleşen kavramlardan kahvaltı kültünün geçmişinin yanı sıra günümüzdeki konumunun anlatıldığı dosya hazırladı. Hazırlıkları 6 ay süren dosyada, Van otlu peyniri, Van cacığı, murtuğ, kavut, gül reçeli, Van balı, Van kaymağı, ve diğer Van'a özgü kahvaltı ürünleri detaylı anlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ulaştırılan ve UNESCO'ya sunulacak dosyadaki kahvaltı ürünlerinin yapım aşamaları tek tek video ile kaydedildi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, aynı zamanda 'Yaşayan Miras' olarak da adlandırılan, Somut olmayan kültürel miras; topluluklar tarafından kuşaktan kuşağa aktarılan uygulamaları, temsilleri, ifadeleri, bilgi ve becerileri içeren 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası' listesinde Türk kahvesi, tören keşkeği, lavaş ekmek gibi 17 ayrı unsur bulunduğunu söyledi. Aktuğ, şöyle dedi:

"Neden 18'inci unsur Van'dan olmasın? dedik. Daha önce Van Kalesi ve Akdamar Adası ve Kilisesi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için çalışmalar yapmıştık. Bu kez somut olmayan kültürel bir unsurumuzu kaydetmek için çalışma başlattık. Bakanlığımızın da yardımlarıyla UNESCO yetkilileri Van Kahvaltı Kültürünün korunması gereken İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası olduğuna ikna olacak ve bu güzel kültürü listeye alacaklarına inanıyoruz."

"KAHVALTIDA ÇOK İYİ OLDUĞUMUZU DÜNYAYA DUYURACAĞIZ"

İstanbul Avcılar'da bulunan Van'dan getirilen organik ürünlerin servis edildiği Van ürünlerin müşterilere servis edildiği kahvaltı salonunun sahibi Fatih Sarp, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte hareket ettiklerini söyledi. Sarp, 1984'te aynı anda 51 bin 793 kişinin kahvaltı yapması üzerine Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Van kahvaltısı için yeniden harekete geçtiklerini söyledi. Fatih Sarp, "Kahvaltıda çok iyiyiz bunu dünyaya duyuracağız" derken şöyle konuştu:

"Van kahvaltısını dünya çapında marka haline getirmek istiyoruz. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kısa süre önce Van'a ait olduğu tescillenen, Urartu mirası, peygamber sofraları ve Evliya Çelebi'nin Van Seyahatnamesi'nde de yer bulan kavut, patentli ürün kavutumuzla, ceviz reçelimiz, Van cacığı, helvası, tahini, içinde bal tereyağı ve susam bulunan sahini, balı, kavurması ve sayamayacağım 30'u aşkın lezzetiyle Van kahvaltısını UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültüre Mirası listesine almak için mücadele ediyoruz."

Van kahvaltısını çok beğenen Cansu ile asan Rakıcı, inanılmaz güzellikte tatların bir arada olduğunu söyledi. Avcılar Engelliler Derneği (AVENDER) Başkanı Ahmet Halit Vardar da, "Sayın Sarp, birkaç kez engellilerimize Van Kahvaltısı ikram etti. Engellilerin gün boyunca oldukça enerjik olduğunu gördük"diye konuştu.

Kaynak: DHA