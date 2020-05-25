İSTANBUL-65 yaş üstü sevdikleriyle online bayramlaştı

65 yaş üstü sevdikleriyle online bayramlaştıİSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkamıyor.

25.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:19
65 yaş üstü sevdikleriyle online bayramlaştı
İSTANBUL, (DHA) ? Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkamıyor. Ramazan Bayramı'nda da ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte evlerinde kalan vatandaşları, Kağıthane Belediyesi ekipleri akıllı telefon yardımıyla görüntülü konuşturarak sevdikleriyle buluşturdu.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte bayramı sevdiklerinden uzakta geçiriyor. Akıllı telefon kullanmayan ve sevdiklerinden ayrı bayram geçiren 65 yaş üstü vatandaşları Kağıthane Belediyesi ekipleri sevdikleriyle görüştürdü. Yakınlarıyla akıllı telefon yardımıyla görüntülü görüşen 65 yaş üstü vatandaşlar, onların bayramını kutladı. Belediye ekipleri, lokum ve dezenfektan malzemelerinden oluşan bayram hediyelerini de ileri yaştaki vatandaşlara verdi.
BAŞKAN ÖZTEKİN : '65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZI BAYRAMDA YALNIZ BIRAKMAK İSTEMEDİK'
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmak istemediklerini söyledi. İleri yaştaki vatandaşları sevdikleriyle telefonda görüntülü olarak konuşturduklarını belirten Başkan Öztekin, 'Biz bu bayram gününde ileri yaştaki vatandaşlarımızı yalnız bırakmayalım istedik. Aynı zamanda bu süreçte onların sevdikleriyle buluşması adına imkan sağladık. Sevdikleriyle görüntülü konuşmalarını sağladık arkadaşlarımızla birlikte. Bugün bayram, lokum da ikram ettik her birisine. Tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz. Allah, önümüzdeki bayramlarda tekrar bir arada olmayı nasip etsin' ifadelerini kullandı.
ÇAMLI : 'BÖYLE BİR FIRSAT YARATTIKLARI İÇİN BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİM'
Sevdikleriyle uzun zamandır görüşemeyen Eşref Çamlı, konuşurken göz yaşlarını tutamadı. Ramazan Bayramı'nda yakınlarıyla kendisini görüştürdükleri için Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür eden Çamlı, 'Bana bu fırsatı verdiği için Kağıthane Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Kağıthane Belediye Başkanı ve Kağıthane Belediyesi arkamızda olduğu müddetçe hiçbir zaman çekinmiyorum, korkmuyorum. Yaklaşık iki aydır dışarı çıkmıyorum. Bana böyle bir fırsatı yarattıkları için Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum' diye konuştu. İSTANBUL-65 yaş üstü sevdikleriyle online bayramlaştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Kağıthane, DHA, Güncel, Haber

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