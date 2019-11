İstanbul-8 yıl sonra gelen telefonla yeniden doğdu

8 yıl sonra gelen telefonla yeniden doğduİlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'DA yaşayan Şehmuz Kızar'a 8 yıl önce yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 8 yıl boyunca diyalize giren Kızar, önce işini sonra da tüm sosyal hayatını kaybetti. Zorlu tedavi sürecinin ardından gelen bir telefonla uygun böbreğin bulunduğunu öğrenen Kızar, kadavradan yapılan nakille yeniden doğdu. İstanbul 'da yaşayan bir çocuk babası Şehmuz Kızar (48), 8 yıl önce bacaklarında oluşan şişlik nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Kızar'ın yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliği hastası olduğu belirlendi. Kan uyumsuzluğu nedeniyle eşi Zeynep Kızar'ın böbreğini alamayan talihsiz adam, diyaliz tedavisine başladı. Çapraz nakil listesine kaydolan çift, Zeynep Kızar'ın rahatsızlanması nedeniyle çapraz nakilden de vazgeçmek zorunda kaldı. Haftanın 3 günü 4'er saatini diyalize ayıran Şehmuz Kızar, bir süre sonra işini de bırakmak zorunda kaldı. Eve destek olmak için Zeynep Kızar'ın çalışmaya başlamasıyla aile zor günler yaşadı.'HEYECANDAN HASTANEYE NASIL GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'Gece vakti gelen bir telefon Kızar Ailesi'nin kaderini değiştirdi. 71 yaşındaki kadavradan alınacak böbreğin Şehmuz Kızar'a uygun olacağı belirtildi. Apar topar soluğu İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi'nde alan Şehmuz Kızar, o anları şu sözlerle anlattı:"Böbrek bulundu' diye bir telefon geldi. 'Acil hastaneye gelmen lazım' dediler. Evden nasıl çıktığımı hatırlamıyoruz. Heyecandan hiçbir şey diyemedim. Çok güzel bir duyguydu, çok mutlu oldum. Yaşadıklarımı anlatamam. Allah yakınının organlarını bağışlayan aileden razı olsun, mekanı cennet olsun.?'İLK İŞİM MEMLEKETİME GİTMEK OLACAK'Diyaliz tedavisi nedeniyle 8 yıldır memleketi Batman'a gidemediğini ve çok özlediğini anlatan Kızar, 'Memleketime hasret kaldım. Hastaneden çıkar çıkmaz ilk işim memleketime gitmek olacak. Üstümden ağırlık kalktı artık çok mutluyum. Çalışamadığımdan çocuğumun bazı ihtiyaçlarını karşılayamıyordum. Bir baba çalışamayınca çocuğuna ne verebilir. Artık çocuğumla da daha yakından ilgileneceğim. İnsanlar organlarını bağışlasın. Benim gibi binlerce kişi böbrek bekliyor. Diyalizlerde binlerce kişi var. İnsanlar bir telefonun yolunu gözlüyor' diye konuştu.'ŞÜKÜRLER OLSUN EŞİM SAĞLIĞINA KAVUŞTU'Zor günlerde eşinin her zaman yanında olan Zeynep Kızar ise '8 yıl bizim için çok zor geçti. Eşim diyalize gider, ben ise balkonda dönüşünü beklerdim. Biraz geç kalsa başına bir şey geldi diye korkardım. Uygun böbrek bulunduğunu duyduğumuzda çok sevindik. İnanamadım ama şükürler olsun ki sağlığına kavuştu. Bundan sonra bizi yeni bir yaşam bekliyor. 8 yılın ardından her şeyi yaşamak istiyoruz. Beraber bir tatilimiz olmadı. Hastaneden çıkar çıkmaz bunu gerçekleştireceğiz' ifadelerini kullandı.'65 BİN KİŞİ YAŞAMINA DİYALİZLE DEVAM EDİYOR'İstanbul Aydın Üniversitesi VM Medical Park Florya Hastanesi Nefroloji bölümünden Uzm. Dr. Can Kinalp, Şehmuz Kızar'ın ileri aşamada bir böbrek yetmezliği hastası olduğunu belirterek, 'Artık destek aşamasına ulaşmıştı. Destekten kastımız ya böbrek nakli ya da diyalizle devam etmesi gerekiyordu. Hastamız 8 yıl boyunca diyalizle yaşamına devam etti. Ailesinden kan grubu uyan bir vericisi yoktu. Biz hastamızı kadavradan bağışlanan organların dağıtıldığı listeye 8 yıl önce kaydettik. Bu aşamaya gelen her hastanın böbrek nakli olmasını istiyoruz. Ama böbrek nakli herhangi bir nedenle yaptırılamıyorsa biz diyalizi öneriyoruz. Diyalizle yaşam ise haftanın 3 günü 4'er saat boyunca bir makineye bağlanıp hayatınızı onunla sürdürmek anlamına geliyor. Bu durum kişinin aktif yaşam içinde olmasına imkan sağlamıyor. Türkiye'de yaklaşık 65 bin kadar insan ancak bu tedavi ile yaşantısını sürdürüyor' diye konuştu.25 BİN KİŞİ ORGAN BEKLEME LİSTESİNDETürkiye'de canlı vericili nakillerin bir hayli yüksek olduğunu belirten Uzm. Dr. Can Kinalp, bu durum kadavra nakillerinde yaşanmadığını ifade etti. Uzm. Dr. Can Kinalp, '25 bin civarında hastamız organ bekliyor. Bu kişilere canlı vericileri böbrek veremediğinde tek çare kadavradan organ nakli. Türkiye'de yapılan böbrek nakillerinin yüzde 80'i canlı vericilerden yapılır. Bunun yüzde 20'si ise kadavradan gerçekleşir. Aslında bu oranı tam tersine çevirmemiz lazım. Biz yaşarken bağışladığımız organları beyin ölümü gerçekleştiğinde neden bağışlamıyoruz' dedi.ŞANS VER PROJESİYLE ORGAN BAĞIŞINA DESTEK18 yaşını tamamlamış, akli dengesi yerinde herkesin kendi hür iradesiyle organlarını bağışlayabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Kinalp, 'Şans Ver' adlı sosyal sorumluluk projesine dikkat çekerek şunları belirtti:'Kişinin organlarını bağışladığını ailesiyle de paylaşması gerekiyor. Onlara vasiyetimizi iletmek önemli. Beyin ölümü olduğunda organlarımızı başkalarına hayat olması için bağışladığımızı ailemize de bilgi vermeliyiz. Hastanelerimizin gerçekleştirdiği projeden bahsetmek istiyorum. Şans Ver ismini verdiğimiz bu proje ile yılsonuna kadar tüm hastanelerimizin lobilerinde organ bağışı masalarımız olacak. Kişilerin buralara gelip ve iki şahit huzurunda organlarını bağışladıklarını belirtmeleri yeterli olacak.'